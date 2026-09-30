Marcel Ciolacu: Îi dau dreptate președintelui României, nu cred că pentru România alegerile anticipate sunt o soluție, dar nu le excludem

Fostul premier Marcel Ciolacu a afirmat miercuri dimineață la Consiliul Județean Buzău, al cărui președinte este în prezent, că alegerile anticipate nu constituie, în opinia sa o soluție. El s-a arătat astfel, înainte de votul din Parlament pentru învestirea Guvernului Mureșan, de acord cu Președintele României care și-a exprimat încă de marți o poziție clară împotriva anticipatelor. Fostul lider PSD nu exclude însă această variantă, pe care o consideră totuși o loterie.

„Nu cred că o soluție. Aici îți dau dreptate, președintelui României. Nu cred că pentru România e o soluție alegerile anticipate, dar nu le excludem. Nu am nicio problemă să fie alegeri anticipate. În schimb, e o loterie aici. Nu poți face o estimare foarte clară a prezenției de vot, iar nemulțumirea în rândul populației este foarte mare”, a declarat Marcel Ciolacu.

În acest context, imobilizarea celor nemulțumiți către un eventual vot la anticipate este foarte mare, a mai explicat el.

Despre următoarea desemnare pentru funcția de prim-ministru, Marcel Ciolacu l-a indicat pe șeful PSD, Sorin Grindeanu, ca fiind cea mai potrivită alegere. „Din punctul meu de vedere, ar trebui să fie desemnat și primul om care trebuie să stea de vorbă este Sorin Grindeanu. Dacă președintele PSD-ului va refuza să fie desemnat sau va veni cu o propunere din interiorul partidului sau o persoană agreată atât de președinte cât și de domnia-sa, este decizia cu Sorin Grindeanu și a președintelui”, a mai spus Marcel Ciolacu.