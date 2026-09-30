Ministerul Finanțelor: Acciza la motorinã rãmâne redusã cu 25% și în perioada 1–15 octombrie 2026

Ministerul Finanțelor a făcut anunțul miercuri seara. Potrivit instituției, măsura continuã intervenția aplicatã în perioada anterioarã și reflectã menținerea presiunilor pe piața carburanților.

Mecanismul este calibrat în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompã, cu scopul de a limita efectele acestora asupra populației și economiei, mai scrie în anunțul oficial transmis de Ministerul Finanțelor.

„Reducerea de 25% reprezintã o diminuare cu 701,07 lei/1.000 litri, respectiv 829,69 lei/tonã. Astfel, în intervalul 1–15 octombrie 2026, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard comercializatã pe piața internã va rãmâne de 2.103,22 lei/1.000 litri, respectiv 2.489,05 lei/tonã. Analiza aferentã primei jumãtãți a lunii octombrie indicã o variație procentualã a cotațiilor Platts pentru motorinã (VPM) de +63,70%, în timp ce variația procentualã a prețului mediu la pompã al motorinei standard (VM) este de +35,01%”, a transmis Ministerul Finanțelor.

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În baza acestor indicatori și a mecanismului prevãzut de lege, reducerea accizei se menține la nivelul de 25% pentru perioada 1–15 octombrie 2026.

„Intervenția urmãrește limitarea efectului de propagare în lanț al costurilor cu carburanții, în special în transport și logisticã, cu impact asupra costurilor din economie și asupra prețurilor bunurilor de consum. Mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026 funcționeazã dinamic, prin reevaluarea indicatorilor de piațã la fiecare douã sãptãmâni”, a precizat Ministerul Finanțelor.

Autoritățile române vor continua sã monitorizeze evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompã.