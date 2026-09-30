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Echipa de tineret a României a ratat calificarea la Euro 2027. România U21-Finlanda U21, scor 0-2

Tinerii tricolori au pierdut miercuri seară, pe teren propriu cu scorul de 0-2 partida cu Finlanda. Meciul dintre echipele de tineret ale României și Finlandei s-a jucat în cadrul etapei a 9-a din Grupa A de calificare la EURO 2027.
Echipa de tineret a României a ratat calificarea la Euro 2027. România U21-Finlanda U21, scor 0-2
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
30 sept. 2026, 20:56, Economic
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Finlanda a deschis scorul în minutul 28 prin golul înscris de Hyrylainen. În minutul 86 scorul devine 0-2 pentru Finlanda după ce Bărăitaru deviază mingea cu călcâiul, în propria poartă.

Partida România U21 și Finlanda U21 din cadrul calificărilor pentru Campionatul European Under-21 din 2027 s-a disputat miercuri, începând cu ora 19:00, pe Stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște.

Miza a fost una crucială, fiind penultima etapă a preliminariilor. Selecționata condusă de Costin Curelea ocupa locul al treilea și avea nevoie absolută de victorie pentru a mai spera la locul al doilea, care asigură prezența la barajul de calificare.

Partida a fost condusă de o brigadă de arbitri din Croația. Dario Bel va fi la centru, ajutat de asistenții Ivan Janic și Kruno Saric.

La turneul final al Campionatului European care va avea loc anul viitor se califică direct câștigătoarele celor 9 grupe, plus echipa de pe locul secund cu linia de clasament cea mai bună.

Celelalte 8 formații care termină calificările pe locul secund vor disputa un baraj, în dublă manșă, pentru ultimele 4 bilete.

Calificate direct la întrecerea continentală care va avea loc anul viitor sunt cele două țări gazdă, Serbia și Albania.

De asemenea, cu o etapă înainte de finalul meciurilor din preliminarii, Norvegia și Croația nu mai pot pierde șefia grupelor din care fac parte, G, respectiv H.

Echipe:

România: 1. Lefter – 2. Dorobanțu, 5. Pașcalău, 3. Duțu, 19. Ciubotaru – 16. Cîmpean, 8. Banu, 18. Doicaru, 10. Radaslavescu, 11. Burnete-cpt. – 20. Vermeșan

Selecționer: Costin Curelea

Rezerve: 12. Sandu – 4. Bărăitaru, 6. Pădurariu, 7. Guțea, 9. Trică, 13. Stoian, 14. Șuteu, 15. Irimia, 17. Pîrvu, 21. Mihai, 22. Biliboc

Finlanda: 1. Jantunen – 22. Ylitolva, 4. Lötjönen, 21. Kangasniemi, 3. Galvez – 10. Hyryläinen, 6. Siltanen-cpt. – 20. Möller, 8. Mentu, 11. Söderbäck – 7.Talvitie

Selecționer: Mika Lehkosuo

Rezerve: 23. Happonen – 5. Vaistö, 9. Helen, 13. Simojoki, 14. Europaeus, 15. Mero, 16. Turkki, 18. Körkkö, 19. Pippola

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