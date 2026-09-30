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ING Bank România anunță că va contesta decizia Consiliului Concurenței: „Avem încredere că instanțele de judecată vor analiza cu obiectivitate toate elementele relevante”

Oficialii ING Bank România au confirmat că au primit decizia redactată a Plenului Consiliului Concurenței prin care a fost sancționată, alături de celelalte nouă bănci participante la stabilirea ROBOR.
ING Bank România anunță că va contesta decizia Consiliului Concurenței: „Avem încredere că instanțele de judecată vor analiza cu obiectivitate toate elementele relevante”
Foto: ING Group Media Kit
Mădălina Prundea
30 sept. 2026, 19:15, Economic
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Conducerea ING Bank România respinge ferm constatările și sancțiunea dispuse prin decizia primită de la autoritatea de concurență, datată pe 28 septembrie 2026, în termenul maxim de patru luni pe care l-au avut responsabilii Consiliului la dispoziție pentru a o redacta.

Potrivit procedurii, decizia de sancționare este publicată de autoritate după notificarea entităților vizate.

Aceasta este a doua dintre cele zece bănci vizate de decizia de sancționare, după Exim Banca Românească, care a anunțat că a primit și va contesta decizia.

Plenul Consiliului Concurenței a decis, așa acum a anunțat pe 7 iunie, sancționare a zece bănci cu amenzi în valoare totală de 3,73 miliarde lei (710 milioane euro), cea mai mare amendă din istoria instituției, pentru încălcarea normelor de concurență, respectiv legea concurenței și Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, prin coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR.

Băncile participante la stabilirea ROBOR și-au urmărit cotațiile și, chiar dacă nu au avut o înțelegere de timp cartel, comunicările dintre ele au dus la vicierea indicelui, ceea ce are un impact asupra creditelor în lei, a explicat președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, într-o conferință de presă privind decizia Plenului.

Amenzile au fost aplicate celor zece bănci:

  • Banca Comercială Română SA: 577,36 milioane lei;
  • BRD-Groupe Société Générale SA: 412,47 milioane lei;
  • Banca Transilvania S.A.: 875,74 milioane lei;
  • Banca Transilvania SA (pentru fapta realizată de OTP Bank România SA): 85,03 milioane lei;
  • ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București: 405,91 milioane lei;
  • Raiffeisen Bank România SA: 442,49 milioane lei;
  • Exim Banca Românească SA: 96,49 milioane lei;
  • EC Bank SA: 332,98 milioane lei;
  • UniCredit Bank SA: 431,03 milioane lei;
  • Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA: 28,1 milioane lei;
  • Libra Internet Bank SA: 45,86 milioane lei.

ROBOR este rata de referință a pieței monetare interbancare ce influențează calculul dobânzilor pentru creditele acordate persoanelor juridice (inclusiv entități ale statului, precum autorități publice locale), dar și calculul dobânzilor pentru persoanele fizice care au credite acordate anterior anului 2019 și nu au făcut cerere să treacă la IRCC

Poziția integrală a băncii

„Confirmăm primirea Deciziei Plenului Consiliului Concurenței din data de 28 septembrie 2026.

ING Bank România respinge ferm constatările și sancțiunea dispusă prin această decizie, pe care le consideră neîntemeiate. Activitatea băncii s-a desfășurat în permanență cu respectarea reglementărilor legale și a normelor aplicable.

Banca va exercita toate căile legale disponibile pentru contestarea și anularea acestei decizii.

Avem încredere că instanțele de judecată vor analiza cu obiectivitate toate elementele relevante ale cauzei și vor dispune o soluție conformă cu legea și faptele”.

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