Anunțul făcut de Exim Banca Românească, după ce a primit decizia oficială de sancționare de la Consiliul Concurenței. Investigația vizează zece bănci

Oficialii Exim Banca Românească au anunțat că vor contesta decizia Consiliului în instanță și vor utiliza toate mijloacele legale disponibile pentru a înlătura orice dubiu cu privire la legalitatea și corectitudinea conduitei sale.

Plenul Consiliului Concurenței a decis, așa acum a anunțat pe 7 iunie, sancționare a zece bănci cu amenzi în valoare totală de 3,73 miliarde lei (710 milioane euro), cea mai mare amendă din istoria instituției, pentru încălcarea normelor de concurență, respectiv legea concurenței și Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, prin coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR.

Băncile participante la stabilirea ROBOR și-au urmărit cotațiile și, chiar dacă nu au avut o înțelegere de timp cartel, comunicările dintre ele au dus la vicierea indicelui, ceea ce are un impact asupra creditelor în lei, a explicat președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, într-o conferință de presă privind decizia Plenului.

Amenzile au fost aplicate celor 10 bănci:

Banca Comercială Română SA: 577,36 milioane lei;

BRD-Groupe Société Générale SA: 412,47 milioane lei;

Banca Transilvania S.A.: 875,74 milioane lei;

Banca Transilvania SA (pentru fapta realizată de OTP Bank România SA): 85,03 milioane lei;

ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București: 405,91 milioane lei;

Raiffeisen Bank România SA: 442,49 milioane lei;

Exim Banca Românească SA: 96,49 milioane lei;

EC Bank SA: 332,98 milioane lei;

UniCredit Bank SA: 431,03 milioane lei;

Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA: 28,1 milioane lei;

Libra Internet Bank SA: 45,86 milioane lei.

ROBOR este rata de referință a pieței monetare interbancare ce influențează calculul dobânzilor pentru creditele acordate persoanelor juridice (inclusiv entități ale statului, precum autorități publice locale), dar și calculul dobânzilor pentru persoanele fizice care au credite acordate anterior anului 2019 și nu au făcut cerere să treacă la IRCC

Poziția integrală a Exim Banca Românească

„Exim Banca Românească a primit Decizia nr. 167 emisă de Consiliul Concurenței și, având în vedere că documentul nu aduce elemente noi față de cele deja prezentate public și nu oferă o motivare concludentă a motivelor care au stat la baza sancționării, banca își menține poziția exprimată anterior, în sensul în care respinge ferm concluziile investigației, apreciind că acestea nu reflectă o înțelegere corectă a modului în care piața bancară și sistemul bancar au funcționat și funcționează în România.

Exim Banca Românească va contesta această decizie în instanță și va utiliza toate mijloacele legale disponibile pentru a înlătura orice dubiu cu privire la legalitatea și corectitudinea conduitei sale, având deplina convingere că instanțele competente vor confirma caracterul legal, responsabil și conform al acțiunilor întreprinse.

Banca reafirmă faptul că a respectat permanent și cu strictețe toate reglementările aplicabile, desfășurându-și activitatea sub supravegherea continuă a Băncii Naționale a României, fără ca aceasta din urmă să fi exprimat vreo rezervă cu privire la conduita sa, și în deplină conformitate cu standardele europene de prudențialitate, guvernanță, integritate și transparență.

Totodată, Exim Banca Românească consideră că atribuirea către entități private a unor responsabilități care aparțin exclusiv autorităților de reglementare sau legiuitorului este nejustificată și lipsită de fundament. De asemenea, implicarea unor persoane sau entități din afara mecanismelor de reglementare prevăzute de lege, indiferent dacă acestea sunt autorități sau instituții de credit, în stabilirea parametrilor de funcționare a procedurii de fixing este de natură să afecteze funcționarea normală a pieței monetare, cu riscul de a o distorsiona sau chiar bloca.

Exim Banca Românească este pe deplin conștientă de rolul său esențial în funcționarea sistemului bancar românesc și va continua să își îndeplinească responsabilitățile cu aceeași bună-credință, profesionalism și rigurozitate care i-au ghidat activitatea până în prezent, în deplin respect față de cadrul legal și de interesele clienților și partenerilor săi.