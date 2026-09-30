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Zi decisivă pentru naționala de fotbal U21 în cursa pentru barajul EURO 2027. Duel cu Finlanda, la Târgoviște

Naționala U21 a României dispută miercuri, de la ora 19:00, la Târgoviște, un meci decisiv cu Finlanda în preliminariile EURO 2027. „Tricolorii” ocupă locul al treilea în Grupa A, iar pentru a păstra șanse la baraj trebuie să câștige confruntarea cu Finlanda, aflată pe poziția secundă.
Zi decisivă pentru naționala de fotbal U21 în cursa pentru barajul EURO 2027. Duel cu Finlanda, la Târgoviște
sursă foto: OVIDIU MATIU / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
30 sept. 2026, 11:55, Sport
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România U21 are 16 puncte, în timp ce Finlanda a acumulat 19 puncte, iar Spania este lider, cu 21 de puncte. În urma victoriei obținute vineri în Cipru, echipa antrenată de Costin Curelea s-a apropiat de Finlanda, dar calificarea la baraj depinde atât de rezultatul meciului direct, cât și de ultima etapă.

România vizează a cincea prezență consecutivă la EURO U21

Miza este și continuarea seriei de prezențe la turneul final. România a participat la ultimele patru ediții ale Campionatului European U21, în 2019, 2021, 2023 și 2025. EURO 2027 va fi găzduit de Albania și Serbia, iar faza finală este programată în perioada 16 iunie – 3 iulie 2027.

România vine la meciul cu Finlanda după succesul categoric din Cipru. „Tricolorii” s-au impus cu 3-0 la Larnaca, prin golurile marcate de Ioan Vermeșan, autorul unei „duble”, și Kevin Ciubotaru.

Confruntarea cu Finlanda se dispută pe stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște, miercuri, de la ora 19:00.

Golaverajul poate deveni decisiv

România trebuie să recupereze și deficitul rezultat din meciul tur, când Finlanda s-a impus cu 2-0. O victorie la cel puțin trei goluri diferență ar permite României să depășească Finlanda în criteriul confruntărilor directe, după cele două meciuri.

O victorie la două goluri diferență ar restabili egalitatea în duelurile directe, iar departajarea ar depinde ulterior de celelalte criterii prevăzute de regulamentul competiției. În acest moment, Finlanda are un golaveraj superior, după ce a marcat mult mai multe goluri în grupă.

Chiar și în cazul unei victorii în fața Finlandei, România nu își asigură automat locul în baraj. Cele două echipe ar ajunge la egalitate de puncte, iar rezultatul ultimei etape ar putea decide ordinea finală.

Ultima etapă aduce meciuri cu miză pentru ambele echipe

România va juca în deplasare cu Spania, pe 6 octombrie, în timp ce Finlanda va întâlni Kosovo.

Sistemul de calificare prevede că toate cele nouă câștigătoare de grupă și cea mai bună echipă clasată pe locul secund merg direct la EURO 2027.

Celelalte opt formații de pe locul al doilea dispută baraj pentru celelalte patru locuri disponibile la turneul final.

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