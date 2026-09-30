Raphinha părăsește lotul Braziliei după ce a fost depistat cu un mic edem muscular. Atacantul Barcelonei, unul dintre cei mai incisivi jucători din fotbalul mondial la început de sezon

Raphinha a fost supus unor investigații imagistice după ce a acuzat disconfort muscular în timpul amicalului disputat marți împotriva Australiei. Jucătorul Barcelonei a evoluat în prima parte a meciului și a înscris din penalty înainte de pauză, însă nu a mai revenit pe teren în partea secundă.

Potrivit comunicatului CBF, examinările au evidențiat „un mic edem muscular în partea posterioară a coapsei drepte”. Federația a precizat că decizia de a-l scoate din lot a fost luată din precauție și pentru a favoriza recuperarea sa. Brazilia nu va convoca un alt jucător în locul lui Raphinha pentru partida cu India.

Fotbalistul urmează să se întoarcă la Barcelona, unde își va continua recuperarea în cadrul clubului. Gruparea catalană a ținut legătura cu jucătorul și cu federația braziliană după ce acesta a fost înlocuit în meciul cu Australia și a solicitat revenirea sa în Spania.

Zona afectată reprezintă un motiv de atenție pentru fotbalistul brazilian. În sezonul trecut, Raphinha a ratat 26 de partide din cauza unor probleme medicale la coapsa dreaptă, mai multe dintre acestea survenind în perioadele în care se afla la echipa națională.

Debut de sezon cu performanțe remarcabile

Raphinha traversează un început de sezon 2026/27 cu cifre remarcabile. Brazilianul a înscris 14 goluri în primele opt meciuri oficiale ale Barcelonei, dintre care 12 în LaLiga, după ce a fost reprofilat de Hansi Flick în poziția de atacant central. El a reușit două hat-trickuri consecutive, împotriva lui Atlético Madrid și Sevilla, iar cele 14 goluri reprezintă cel mai bun start ofensiv al unui jucător din istoria Barcelonei după primele opt partide ale unui sezon, depășind recordul de 13 goluri stabilit de César Rodríguez în 1948/49.

În plus, Raphinha a marcat în fiecare dintre primele patru partide de campionat și a devenit al șaselea jucător din istoria Barcelonei care reușește această performanță. În luna august, brazilianul a înscris cinci goluri și a oferit o pasă decisivă, fiind desemnat jucătorul lunii în LaLiga.

Barcelona are 17 jucători convocați la echipele naționale în actuala pauză internațională și s-a mai confruntat deja cu o revenire anticipată a unui fotbalist. Fundașul Eric García a părăsit lotul Spaniei în urmă cu câteva zile din cauza unui edem la genunchi.