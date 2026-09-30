Duel de foc pentru Gabriela Ruse în turul 2 la Beijing: o întâlnește pe campioana de la Wimbledon

Ruse a avut nevoie de o oră și 24 de minute pentru a trece de Tagger, scor cu 6-4, 6-2, într-un meci în care a controlat mai ales schimburile pe serviciul adversarei. Românca a transformat cinci dintre cele opt mingi de break avute și a câștigat 58% dintre punctele disputate, față de 42% pentru jucătoarea din Austria.

Victoria îi aduce lui Ruse un meci cu miză mult mai mare în runda următoare. Noskova, 21 de ani, ocupă locul 6 în clasamentul WTA și este cap de serie numărul 5 la Beijing. Cehoaica a avut un sezon remarcabil: a câștigat turneul de la Berlin, apoi primul său titlu de Grand Slam la Wimbledon, unde a învins-o în finală pe compatrioata Karolina Muchova cu 6-2, 5-7, 6-3.

Noskova vine, de asemenea, după un rezultat important cu echipa Cehiei. Duminică, ea a învins-o pe Elina Svitolina cu 6-3, 7-6(5), succes care a asigurat Cehiei victoria în finala Billie Jean King Cup împotriva Ucrainei.

Învingătoare în singurul duel direct anterior

Pentru Ruse, confruntarea de la Beijing va avea însă și o semnificație aparte. Cele două jucătoare s-au întâlnit o singură dată până acum, iar românca a câștigat acel meci. Pe 23 iunie, la Bad Homburg, Ruse a eliminat-o pe Noskova în primul tur cu 6-1, 6-3, într-o partidă de doar 61 de minute. Românca a reușit atunci 13 ași și nu i-a oferit adversarei nicio minge de break.

La Bad Homburg, Noskova era numărul 10 mondial și venise după titlul cucerit la Berlin. În prezent, este pe locul 6 WTA și a intrat direct în turul al doilea la China Open grație statutului de cap de serie.

Ruse, aflată pe locul 62 în ierarhia mondială, a ajuns la Beijing după un parcurs până în sferturile de finală la Seul. La turneul sud-coreean, românca le-a învins pe Eva Lys și Yeonwoo Ku, înainte să fie eliminată de Anna Bondar.

Meciul Ruse – Noskova este programat joi dimineață. Câștigătoarea partidei o va întâlni în turul al treilea pe învingătoarea dintre Viktorija Golubic (Elveția, 67 WTA) și Peyton Stearns (SUA, 36 WTA).