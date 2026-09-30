Dinamo București, la un pas de grupele FIBA Europe Cup. Are avantaj de 38 de puncte înaintea returului cu Peja

Meciul se dispută la Sala Dinamo din București, iar câștigătoarea dublei manșe va obține calificarea în sezonul regulat al FIBA Europe Cup.

În partida tur, Dinamo a controlat jocul de la început și s-a impus categoric. DJ Burns și Derrick Marks au fost cei mai buni marcatori ai formației bucureștene, fiecare cu câte 16 puncte.

În cazul calificării, Dinamo va evolua în Grupa B, alături de Zastal Zielona Gora din Polonia, Patrioti Levice din Slovacia, Coretec Oostende din Belgia, NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz din Ungaria și FIATC Girona din Spania.

Astfel, Dinamo București ar urma să întâlnească în faza grupelor formații precum Zastal Zielona Gora, vicecampioana Poloniei, și Coretec Oostende, precum și echipe din Slovacia, Ungaria și Spania.

România are deja două echipe calificate direct în sezonul regulat al FIBA Europe Cup: SCM Universitatea Craiova, repartizată în Grupa C, și CSM CSU Raiffeisen Oradea, în Grupa H.

O altă echipă care evoluează în competițiile europene este U-BT Cluj-Napoca. Acesta va debuta tot miercuri în EuroCup, într-o partidă disputată în deplasare la Maxima Roma.