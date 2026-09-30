Prima pagină » Sport » Dinamo București, la un pas de grupele FIBA Europe Cup. Are avantaj de 38 de puncte înaintea returului cu Peja

Dinamo București, la un pas de grupele FIBA Europe Cup. Are avantaj de 38 de puncte înaintea returului cu Peja

Dinamo București joacă miercuri, de la ora 19.00, returul cu KB Peja, din preliminariile FIBA Europe Cup. Românii pornesc partida cu un avantaj de 38 de puncte, după ce s-a impus în Kosovo cu 96-58.
Dinamo București, la un pas de grupele FIBA Europe Cup. Are avantaj de 38 de puncte înaintea returului cu Peja
Foto: CS Dinamo Bucuresti
Cosmin Pirv
30 sept. 2026, 10:04, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Meciul se dispută la Sala Dinamo din București, iar câștigătoarea dublei manșe va obține calificarea în sezonul regulat al FIBA Europe Cup.

În partida tur, Dinamo a controlat jocul de la început și s-a impus categoric. DJ Burns și Derrick Marks au fost cei mai buni marcatori ai formației bucureștene, fiecare cu câte 16 puncte.

În cazul calificării, Dinamo va evolua în Grupa B, alături de Zastal Zielona Gora din Polonia, Patrioti Levice din Slovacia, Coretec Oostende din Belgia, NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz din Ungaria și FIATC Girona din Spania.

Astfel, Dinamo București ar urma să întâlnească în faza grupelor formații precum Zastal Zielona Gora, vicecampioana Poloniei, și Coretec Oostende, precum și echipe din Slovacia, Ungaria și Spania.

România are deja două echipe calificate direct în sezonul regulat al FIBA Europe Cup: SCM Universitatea Craiova, repartizată în Grupa C, și CSM CSU Raiffeisen Oradea, în Grupa H.

O altă echipă care evoluează în competițiile europene este U-BT Cluj-Napoca. Acesta va debuta tot miercuri în EuroCup, într-o partidă disputată în deplasare la Maxima Roma.

Recomandarea video

Record în Justiție: un judecător din Teleorman se gândește de 5 ani ce sentință să dea într-un banal caz de înșelăciune / A amânat verdictul de peste 180 de ori
G4Media
Hagi a renunțat la omul cu care Edi Iordănescu și Mircea Lucescu începeau echipa » Iată motivul!
GSP.ro
Răsturnare de situație în cazul femeii care a fost ucisă la un târg din județul Călărași, după ce un bărbat a intrat cu mașina în mulțime. Primarul localității Mănăstirea este acuzat de ucidere din culpă
Gandul
Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, jignite de producătorii Asia Express. Ce s-a întâmplat la filmări
Cancan
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Prosport
CTP decriptează arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „Convergență tacită PSD-AUR. Simion îl disprețuiește pe Georgescu, îl consideră nebun”
Libertatea
La ce temperatură să setezi centrala ca să consumi mai puțin gaz? Greșeala care poate crește factura în timpul iernii
CSID
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
Promotor