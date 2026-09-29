U-BT Cluj-Napoca începe aventura europeană la Roma. Campioana României debutează în Palazzetto dello Sport

Pentru U-BT, partida de la Roma reprezintă primul meci oficial al sezonului și debutul în al cincilea sezon consecutiv în EuroCup. Clujenii ar fi trebuit să înceapă noul sezon duminică, în Liga Adriatică, în deplasare cu Mega Basket, însă prima etapă a fost amânată.

Maxima Roma este o formație nou înființată și evoluează în prima ligă italiană. Echipa pregătită de Matteo Cotelli a disputat deja un meci oficial, duminică, în prima etapă a campionatului Italiei, când a pierdut pe teren propriu în fața lui Napoli Basket, scor 75-94.

În ciuda debutului cu stângul, italienii au în lot mai mulți jucători cu experiență la cel mai înalt nivel. Matt Ryan a evoluat în NBA și G-League, în timp ce Aaron Holiday are 528 de apariții în NBA. Brynton Lemar a fost finalist în sezonul trecut al EuroCup alături de Beșiktaș.

Sub panou, Maxima Roma se bazează pe John Brown III, fost jucător la AS Monaco și Steaua Roșie Belgrad, și pe Miro Bilan. Pivotul croat a câștigat titluri în Franța și Croația și a fost inclus în All-EuroCup Second Team în sezonul 2018-2019.

Două absențe în lotul clujenilor

Antrenorul Mihai Silvășan nu îi va avea la dispoziție pentru partida de la Roma pe Uros Plavsic și Otis Livingston II. Plavsic se află în recuperare după intervenția chirurgicală la timpan și nu poate zbura deocamdată, în timp ce Livingston continuă recuperarea după accidentarea la coapsă.

U-BT a disputat șase meciuri de pregătire înaintea debutului oficial, înregistrând trei victorii. Clujenii au încheiat perioada de pregătire cu o victorie în fața grecilor de la BC Peristeri, scor 89-85.

În noul format al EuroCup, U-BT Cluj-Napoca face parte din Grupa B și va disputa 14 partide în sezonul regulat, șapte pe teren propriu și șapte în deplasare. Primele patru clasate se vor califica în optimile de finală.

„Ne așteaptă primul meci oficial din acest sezon și suntem foarte bucuroși că în sfârșit jucăm după ce ni s-a anulat primul meci din Liga Adriatică. Jucăm cu o echipă foarte competitivă. Nu trebuie să ne lăsăm înșelați de rezultatul pe care ei l-au avut în prima etapă din Italia. Cu siguranță își vor dori să șteargă imaginea acelui meci și vor juca cu o intensitate foarte mare”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul lui U-BT.