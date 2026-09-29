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Moment istoric în Turcia – Italia: doi frați au fost titulari împreună pentru Squadra Azzurra pentru prima dată în 111 ani

Pio și Sebastiano Esposito au fost titulari împreună pentru Italia în victoria cu 4-1 în fața Turciei. Este pentru prima dată din 1915 când doi frați încep același meci pentru naționala Italiei. În plus, familia Esposito a stabilit o premieră: trei frați au ajuns să joace pentru Azzurri la nivel de seniori.
Moment istoric în Turcia - Italia: doi frați au fost titulari împreună pentru Squadra Azzurra pentru prima dată în 111 ani
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
29 sept. 2026, 06:40, Sport
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Un moment rar în istoria fotbalului italian s-a produs luni seară, la Bursa. Pio Esposito și fratele său mai mare, Sebastiano, au fost titulari pentru Italia în partida cu Turcia din Nations League, scrie AP. Pentru Sebastiano a fost debutul la naționala de seniori, în timp ce Pio avea deja 10 selecții și cinci goluri înaintea meciului.

Victoria Italiei, scor 4-1, a transformat însă meciul într-un moment istoric pentru familia Esposito. Pio a marcat golul de 4-1 în minutul 50, după ce mingea trimisă de Sandro Tonali a lovit bara, iar atacantul lui Inter a urmărit faza și a înscris cu capul. Sebastiano a avut, la rândul său, mai multe ocazii și a fost înlocuit în repriza secundă.

Bucuria victoriei: Pio Esposito marcheaza in partida Turcia – Italia. Sursa foto: X

Cei doi au devenit astfel prima pereche de frați care a început din primul minut pentru Italia după 31 ianuarie 1915. Atunci, Aldo și Luigi Cevenini au fost titulari împotriva Elveției, într-un meci câștigat de italieni cu 3-1. Cei doi frați au marcat toate golurile Italiei.

Trei frați au ajuns să joace pentru Italia

Recordul era cu atât mai greu de atins cu cât ultima pereche de frați care jucase împreună pentru Italia fusese formată din Filippo și Simone Inzaghi, în 2000. Cei doi au fost pe teren în același timp timp de 11 minute, în victoria cu 1-0 împotriva Angliei.

Povestea familiei Esposito are însă încă un capitol. Sebastiano și Pio nu sunt singurii frați care au îmbrăcat tricoul Italiei. Fratele lor mai mare, Salvatore, a debutat pentru naționala de seniori în iunie 2022, tot sub conducerea lui Roberto Mancini. Astfel, cei trei frați Esposito au ajuns să joace pentru Italia, o premieră la nivelul naționalei de seniori.

Performanța de la Bursa vine și într-un moment important pentru Pio. Atacantul de 21 de ani a avut un sezon de referință la Inter, înainte de a deveni unul dintre tinerii pe care Mancini îi folosește în reconstrucția naționalei. Sebastiano, în vârstă de 24 de ani, a ajuns în această vară la Sassuolo sub formă de împrumut de la Cagliari și a primit convocarea la prima reprezentativă pentru prima dată.

Visul naționalei și o victorie categorică

Cu câteva zile înaintea meciului, Federația Italiană de Fotbal prezentase deja povestea celor doi frați și posibilitatea ca aceștia să scrie o nouă pagină în istoria Azzurri. Sebastiano și Pio spuneau atunci că este un vis să ajungă împreună la națională și că prezența simultană în lot face experiența și mai specială.

Pe teren, Italia a obținut și o victorie importantă după înfrângerea cu 2-0 suferită în fața Belgiei în prima etapă. Alessandro Bastoni, Davide Frattesi, Michael Kayode și Pio Esposito au înscris pentru italieni. Următorul meci al Italiei este programat vineri, în deplasare, împotriva Franței

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