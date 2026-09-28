România, pe locul 17 la Olimpiada de Șah din Uzbekistan, din 204 de națiuni participante

Federația Română de Șah a anunțat luni că reprezentanții țării noastre au încheiat cu un parcurs bun Olimpiada de Șah din Uzbekistan. Pornind ca favorită numărul 23, România a încheiat competiția pe locul 17 în clasamentul final, confirmând un parcurs solid și constant la cel mai înalt nivel.
Secțiunea Open
România a terminat pe locul 17, cu un bilanț de 5 victorii, 5 remize și o singură înfrângere.
În secțiunea Open, aurul a fost câștigat de Uzbekistan, cu un bilanț impresionant de 10 victorii și o singură înfrângere.
Secțiunea feminină
Echipa feminină a României a încheiat tot pe locul 17, cu 7 victorii, o remiză și 3 înfrângeri.
În secțiunea feminină, campioana este China, cu 9 victorii și 2 remize.
Potrivit Federației Române de Șah, în clasamentul Gaprindashvili Cup, care cumulează rezultatele echipelor Open și Feminin, România a ocupat locul 18 din 187 de federații.
„Felicitări tuturor jucătorilor, căpitanilor și întregii delegații pentru modul în care au reprezentat România la Olimpiada de Șah din Uzbekistan!”, a transmis printr-n mesaj pe Facebook, Federația Română de Șah.