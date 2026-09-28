România, pe locul 17 la Olimpiada de Șah din Uzbekistan, din 204 de națiuni participante

Cu 5 victorii, 5 remize și o singură înfrângere, România a terminat pe locul 17 la secțiunea Open, unde aurul a fost câștigat de țara organizatoare, Uzbekistan. Tot pe locul 17 a încheiat competiția și echipa feminină cu 7 victorii, o remiză și 3 înfrângere.