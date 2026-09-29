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Stadionul „Gheorghe Hagi” devine realitate. Constructorii intră pe șantier la 1 octombrie

Compania Națională de Investiții (CNI) a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru noul Stadion „Gheorghe Hagi” din Constanța. Constructorii vor putea începe efectiv lucrările de la 1 octombrie, potrivit anunțului făcut marți de companie.
Stadionul „Gheorghe Hagi” devine realitate. Constructorii intră pe șantier la 1 octombrie
Sursa foto: Facebook/Compania Națională de Investiții
Oana Antipa
29 sept. 2026, 16:15, Sport
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Noua arenă va fi construită pe strada Primăverii nr. 2-11 din municipiul Constanța, iar investiția este finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin CNI.

Șantierul începe la 1 octombrie

Emiterea ordinului de începere marchează trecerea proiectului în etapa de execuție.

„Este oficial! Stadionul «Gheorghe Hagi» se construiește!”, a transmis Compania Națională de Investiții prin intermediul unui mesaj postat pe platforma Facebook.

Potrivit instituției, lucrările vor începe la 1 octombrie, CNI prezentând viitoarea arenă drept un proiect important atât pentru Constanța, cât și pentru sportul românesc.

„De acum, șantierul va prinde viață, iar fiecare zi de lucru ne apropie de o arenă modernă, construită la standarde europene și pregătită să găzduiască marile momente ale sportului”, se arată în anunțul companiei.

Stadionul va purta numele lui Gheorghe Hagi, una dintre cele mai importante personalități din istoria fotbalului românesc și un nume puternic legat de Constanța.

O nouă arenă pentru Constanța

Finanțarea proiectului este asigurată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții.

Proiectul este derulat în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social.

„Un nou stadion. Un nou reper pentru Constanța”, este mesajul prin care CNI a anunțat intrarea proiectului în etapa lucrărilor.

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