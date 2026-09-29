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Inteligența Artificială intră în competițiile europene de baschet. Și U-BT va beneficia de sistemul inovator

Inteligența artificială intră în competițiile europene de baschet, după ce Euroleague Basketball a introdus un nou sistem automatizat pentru desemnarea brigăzilor de arbitri la meciurile din EuroLeague și EuroCup. Sistemul va fi utilizat inclusiv la partidele U-BT Cluj-Napoca din EuroCup.
Inteligența Artificială intră în competițiile europene de baschet. Și U-BT va beneficia de sistemul inovator
Foto: REMUS BADEA / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
29 sept. 2026, 09:44, Sport
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Noul sistem bazat pe inteligența artificială a fost folosit deja la prima etapă a sezonului 2026-2027 din EuroLeague și va fi introdus în EuroCup începând cu prima etapă a competiției.

Potrivit Euroleague Basketball, tehnologia analizează criteriile stabilite de Departamentul de Arbitraj pentru desemnarea brigăzii potrivite pentru fiecare partidă.

Sistemul aplică 14 reguli, împărțite în trei categorii: criterii sportive, gestionarea calendarului și a volumului de muncă al arbitrilor și criterii de integritate.

Printre elementele analizate se află structura brigăzii, frecvența delegărilor, volumul de muncă al arbitrilor, desemnările anterioare și combinațiile de naționalități.

Sistemul ia în calcul și evitarea desemnării repetate a acelorași arbitri la meciurile unei anumite echipe.

Euroleague Basketball precizează că noua tehnologie bazată pe inteligența artificială permite procesarea unui volum mare de informații și aplicarea consecventă a criteriilor stabilite pentru desemnarea arbitrilor.

U-BT Cluj-Napoca va beneficia de noul sistem în meciurile din EuroCup, competiție în care campioana României evoluează și în sezonul 2026-2027.

De altfel, campioana României debutează miercuri, 30 septembrie, în competiție, într-un meci disputat în deplasare la Maxima Roma.

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