Scaloni păstrează tricoul cu numărul 10 pentru Messi până la meciul de adio al argentinianului. Cine este noul căpitan al Argentinei

„Până la meciul lui Leo nu i-l vom da nimănui, iar după aceea vom vedea. Ideea este ca unul dintre jucători să îl poarte”, a explicat Scaloni, referindu-se la viitorul tricoului cu numărul 10, într-o conferință de presă. Selecționerul nu a anunțat încă cine va prelua acest număr după despărțirea definitivă a lui Messi de echipa națională.

În schimb, succesorul lui Messi ca lider al Argentinei este deja stabilit. Fundașul Cristian Romero, care era al treilea căpitan în ierarhia din perioada Messi și Nicolás Otamendi, va prelua banderola. Otamendi și-a anunțat, de asemenea, retragerea după Cupa Mondială din 2026. În cazul absenței lui Romero, următorii în ordine sunt portarul Emiliano Martínez și atacantul Lautaro Martínez, potrivit lui Scaloni.

Tricoul cu numărul 10, un simbol

Numărul 10 are o încărcătură simbolică aparte în istoria naționalei Argentinei. Înaintea lui Messi, tricoul a fost purtat de jucători emblematici precum Diego Maradona, Juan Román Riquelme, Norberto Alonso, Ricardo Bochini și Ariel Ortega.

Messi a preluat tricoul cu numărul 10 în 2009, după retragerea lui Riquelme, și l-a purtat în cea mai importantă perioadă din istoria recentă a Argentinei, în care naționala a câștigat Copa América 2021, Cupa Mondială 2022 și Copa América 2024.

Federația argentiniană a transmis că numărul 10 va rămâne pentru totdeauna asociat numelui și moștenirii lui Messi, după ce starul argentinian și-a anunțat retragerea.

Printre numele vehiculate pentru preluarea numărului se află Nico Paz, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Lautaro Martínez și Franco Mastantuono.

Ultimul jucător care a purtat numărul 10 al Argentinei într-un meci oficial fără Messi pe teren a fost Franco Mastantuono, în partida cu Ecuador din septembrie 2025.

Messi va reveni în tricoul Argentinei pe 6 octombrie, pe stadionul Monumental, pentru meciul cu Benin, care va marca retragerea sa din echipa națională.

Argentina joacă împotriva formațiilor din Bolivia, joi, și din Burkina Faso, pe 3 octombrie, înainte de disputa cu Benin.