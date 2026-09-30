Ilie Bolojan, după ce Guvernul Mureșan a picat la vot: Se pot organiza alegeri anticipate. Președintele are acum o pârghie importantă

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, miercuri, la Digi24, după ce Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a primit votul de învestitură în Parlament, că situația nu reprezintă „un eșec”, ci o „procedură împlinită”.

Întrebat dacă ceea ce s-a întâmplat miercuri în Parlament reprezintă o problemă pentru România, Ilie Bolojan a respins această idee.

„Nu e un eșec, e o procedură împlinită, pentru că noi am tratat cu responsabilitate desemnarea pe care președintele României a făcut-o, mergând până la capăt, ducând procedura până la capăt, dintr-un semn de asumare a răspunderii, că atunci când ești desemnat pe această funcție, să faci ceea ce ține de tine. Am prezentat un program, o viziune pentru România, care arată ce se poate face în perioada următoare, în fel în care să nu irosim eforturile care au fost făcute în ultimul an să ținem România pe o direcție bună, dar mai mult decât atât, am închis o procedură. Și anume, odată ce acest guvern a ajuns în Parlament, erau două posibilități, să treacă sau să cadă, dar pentru că a căzut, practic avem două guverne care au fost în situația asta și practic se pot organiza alegeri anticipate, ceea ce nu mai permite tărăgănarea nominalizării unui premier și prelungirea acestei stări de incertitudine, care nu este bună pentru România”, a declarat Bolojan.

Bolojan: Președintele are acum o pârghie importantă

Premierul interimar a spus că, după respingerea Guvernului Mureșan, președintele României are două variante pe masă, respectiv desemnarea rapidă a unui nou premier sau convocarea alegerilor anticipate.

„Președintele României are din acest moment o pârghie foarte importantă, ori să nominalizeze un premier cât mai repede posibil, și înțeleg că a stat anunțat, ori să convoace alegeri anticipate, ori, în condițiile în care îi avertizează pe parlamentari cu privire la faptul că e ultimul premier pe care îl mai desemnează și dacă și acesta cade, înseamnă că va convoca alegeri anticipate, sunt convins că o bună parte din parlamentari se vor gândi de două ori când vor vota”, a spus Bolojan.

„Nu a existat un plan” între Bolojan și Nicușor Dan

Întrebat dacă respingerea Guvernului Mureșan a făcut parte dintr-un plan comun cu președintele Nicușor Dan pentru a crea condițiile pentru alegeri anticipate, Bolojan a negat că a existat un astfel de plan.

„Nu a existat un plan, dar e o procedură normală și cea mai mare greșeală ar fi fost să prelungim această stare de incertitudine. Gândiți-vă că luni se împlinesc 5 luni de zile de provizorat. Sigur, odată ce ești demis, nu ți se încheie misiunea și trebuie să continui până vine un nou premier care obține încrederea Parlamentului”, a declarat el.

„Și n-a fost ușor în aceste 5 luni de zile să gestionăm situația. Ești ca un alergător care are un picior accidentat în care nu poate să alerge, dar gândiți-vă că a trebuit să trecem peste închiderea absorbției de fonduri europene, peste programul PNRR. Am avut niște luni critice pentru că se închidea programul. Am avut seceta și problemele care au derivat de asta, oprirea centralei de la Cernavodă. Gândiți-vă la creșterea prețurilor la combustibili, care e un efect al războiului din Golf care nu se mai termină și a crizelor internaționale pe care le parcurgem. Deci n-a fost o perioadă ușoară.”, a precizat acesta.

Respingerea Guvernului Mureșan în Parlament nu mai permite prelungirea incertitudinii politice.

„Și, practic, această situație în care ne regăsim este una care nu mai permite lungirea stării de incertitudine. Este și total defavorabil pentru România din mai multe puncte de vedere. Sau permite președintelui, într-adevăr, să folosească pârghia constituțională dacă va considera asta, adică să convoace anticipate.”

Bolojan: „Alegerile anticipate nu sunt o soluție magică”

Întrebat despre poziția exprimată de Nicușor Dan, care a spus în repetate rânduri că alegerile anticipate nu sunt o soluție pentru acest moment, Bolojan a spus că decizia îi aparține președintelui.

„Este responsabilitatea dânsului. Dar el spune că nu vrea anticipate. Este responsabilitatea dânsului. Sigur că alegerile anticipate nu sunt o soluție magică la toate problemele. Dar în situația în care nu se ajunge la o soluție, dar eu cred că se poate ajunge, atunci este singura formulă prin care poți să duci lucrurile mai departe. Este o procedură pe care o aplică și alte țări.

Nu s-a aplicat doar în România, dar în mod evident, în această perioadă de crize pe care v-am spus le traversăm, combustibil, energie, financiar, avem de o lună de zile o creștere puternică a costurilor pe împrumuturile pe care le au statele, începând din Statele Unite ale Americii, terminând cu țările europene, inclusiv în România, care pune o sarcină suplimentară pe dobânzile pe care le plătim și față de costuri care erau estimate la o anumită valoare, în mod evident, de acum înainte, vom plăti costuri mai mari și nu e tot una de unde facem rost de acești bani, pentru că e o sarcină suplimentară pe bugetul național”, a explicat Bolojan.

Care este soluția pentru ieșirea din criză

Întrebat care ar fi soluția pentru ca România să evite alegerile anticipate, Bolojan a spus că decizia este acum în mâinile președintelui Nicușor Dan, după ce acesta a purtat consultări cu partidele.

„Soluția este în mâna președintelui României, pentru că a făcut toate consultările. Noi, ceea ce am putut face, am făcut. A fost și un test a limitelor pe care le avem cei din centrul dreapta.

Avem, așa cum s-a dovedit, o capacitate de a aduna 40% din voturi, pentru că cele 182 de voturi din 465, cât sunt în total numărul de parlamentari, înseamnă 40%. Deci, oamenii trebuie să înțeleagă că atâta este capacitatea noastră totală. Și astăzi atâta putem face.

Din momentul de față, dat fiind situația, președintele României face consultările și trebuie să vină cu o propunere. Este responsabilitatea dânsului”, a mai spus Ilie Bolojan.

Acesta a mai fost întrebat și ce acțiuni va face PNL luni, când președintele Nicușor Dan a chemat din nou partidele la consultări pentru a face ulterior o nouă nominalizare de premier, Bolojan a spus că

„Noi am propus aceste ipoteze de lucru (…) Noi am tratat cu responsabilitate, am propus mai multe soluții (…) așteptăm propunerea pe care o va face președintele”, a spus Bolojan.