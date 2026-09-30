Răsturnare de situație. Execuția unei femei care se află de 30 de ani în închisoare, oprită în ultimul moment

Un tribunal din SUA a suspendat execuția lui Crista Pike, în vârstă de 50 de ani, cu doar două ore înainte de îndeplinirea procedurii. Miercuri, instanța a suspendat executarea pedepsei capitale până la o nouă decizie a judecătorilor. Instanța a susținut că este nevoie de analizarea unor noi dovezi privitoare la traumele din copilărie ale femeii.

Crista Pike a petrecut 30 de ani în celula de detenție și urma să devină prima femeie executată în Tennessee în ultimii 200 de ani, scrie The New York Times. Anterior, ea a cerut să fie executată de un pluton forma din femei și nu prin injecția letală.

Pike a fost condamnată pentru torturarea și uciderea unei colege pe când avea 18 ani. Ea urma să fie executată prin injecție letală la Penitenciarul de Maximă Siguranță Riverbend din Nashville.

De ce nu dorește Pike injecția letală

Echipa sa de avocați și experții în traume afirmă că procedura ar putea-o obliga să retrăiască abuzurile suferite în copilărie. Cererea sa documentează episoade de violență, neglijență și abuz sexual din copilărie, inclusiv violuri suferite la vârstele de 11 și 17 ani. De asemenea, documentul menționează diagnosticele sale de tulburare bipolară și tulburare de stres post-traumatic.

Experții în violență sexuală și traume susțin că procedurile asociate injecției letale ar declanșa, cel mai probabil, flashback-uri severe legate de acele abuzuri.

Echipa sa juridică invocă, de asemenea, faptul că aceasta are vene subțiri și o afecțiune sanguină care ar putea îngreuna montarea unei linii intravenoase.

De ce a fost condamnată Christa Pike

Pike a fost găsită vinovată de uciderea unei alte tinere, pe care o considera o rivală în dragoste, în urmă cu mai bine de 30 de ani. În ianuarie 1995, Pike, iubitul ei în vârstă de 17 ani, Tadaryl Shipp, și Shadolla Peterson, în vârstă de 18 ani, au atras-o pe Colleen Slemmer (19 ani) într-o zonă împădurită, unde au torturat-o și au ucis-o.

Toți patru erau cursanți la un centru de formare profesională din Knoxville. Cazul a stârnit un interes public uriaș, mai ales după ce s-a aflat că agresorii îi crestaseră o pentagramă pe piept victimei. În plus, Pike a păstrat o bucată din craniul lui Slemmer.

Pike și Shipp și-au recunoscut faptele și au fost condamnați pentru omor de gradul întâi în 1996. Pike a primit pedeapsa cu moartea, în timp ce Shipp a fost condamnat la închisoare pe viață, cu posibilitatea eliberării condiționate.