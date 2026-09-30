Rusia avertizează că fabricile europene de armament pentru Ucraina „nu vor fi în siguranță”

Fabricile europene care produc armament pentru Ucraina ar putea deveni ținte militare pentru Rusia, a declarat, pe 30 septembrie, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, potrivit Kyiv Independent.

Avertismentul vine la scurt timp după ce Rusia a amenințat NATO cu folosirea armelor nucleare în cazul în care statele membre ale Alianței ar încerca să izoleze regiunea Kaliningrad.

Declarația apare și în contextul în care oficialii occidentali sunt tot mai îngrijorați referitor la ceea ce descriu drept o intensificare a operațiunilor hibride rusești împotriva NATO.

„Fabricile de armament din țările europene care produc arme pentru Ucraina reprezintă potențiale ținte militare pentru Rusia. Nu trebuie să se creadă că fabricile militare din afara Ucrainei care produc armament pentru Kiev vor fi în siguranță. Oricine gândește astfel se înșală.”, a spus Zaharova.

„Țările europene sunt implicate direct în conflictul din Ucraina”, a adăugat ea.

Avertismentul vine după o declarație făcută pe 29 septembrie de Estonia, potrivit căreia serviciile de informații rusești s-au aflat în spatele unui atac comis în luna august asupra unei clădiri aparținând unui contractor din domeniul apărării din Tallinn.

La începutul acestei luni, Germania a acuzat Moscova că a orchestrat o tentativă de atac cu dronă asupra aeroportului din Leipzig.

De asemenea, premierul polonez Donald Tusk a avertizat că Rusia ar putea lansa un atac „accidental” cu dronă pe teritoriul NATO pentru a testa unitatea Alianței.