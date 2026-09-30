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Sute de mașinuțe de golf au apărut pe străzile unui mare oraș european. Cât îi costă distracția pe turiști

O nouă modă a apărut într-un mare oraș european. Este vorba despre Roma unde turiștii sunt plimbați cu mașinuțe de golf. Distracția nu este ieftină deoarece un tur costă sute de euro.
Sute de mașinuțe de golf au apărut pe străzile unui mare oraș european. Cât îi costă distracția pe turiști
sursa foto: pexels
Petru Mazilu
30 sept. 2026, 19:18, Știri externe
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O statistică neoficială arată că în Roma sunt aproximativ 500 de mașinuțe de golf.

Problema este că doar 41 sunt autorizate de autorități ceea ce a provocat un protest al șoferilor de taxi. Ei spun că transportul cu mașinuța de golf nu respectă normele de siguranță și face concurență transportatorilor autorizați.

În ciuda acestor avertismente, fenomenul s-a extins rapid la Roma.  În plus, nici prețul nu este mic.

Un loc într-un astfel de tur costă în jur de 100 de euro, în timp ce un tur privat pentru cinci persoane ajunge, în multe cazuri, la 400 de euro. Continuarea pe Mediafax Italia.

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