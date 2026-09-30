UE și Canada pregătesc un nou parteneriat amplu. Comerț, energie, Ucraina și cooperare în apărare

Uniunea Europeană și Canada urmează să anunțe un nou parteneriat amplu în cadrul unui summit programat pentru 29 octombrie, la Montreal.

Acordul va acoperi mai multe domenii, printre care și comerțul digital, sprijinul pentru Ucraina, energia, mineralele critice, tehnologia și investițiile pentru combaterea incendiilor de vegetație.

Potrivit unui proiect de declarație comună, consultat de POLITICO și transmis ambasadorilor UE înaintea summitului, cele două părți vor să își îmbunătățească mult mai mult relațiile.

„Lumea se schimbă rapid, confruntându-se cu provocări geopolitice fără precedent, precum și cu provocări în domeniile comerțului, energiei, tehnologiei, climei și resurselor”, se arată în proiectul de declarație.

Toată această acțiune dintre UE și Canada, care încearcă să își consolideze cooperarea, are loc în timp ce acestea două gestionează efectele războiului comercial declanșat de președintele american Donald Trump.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus luna aceasta Canadei să devină membru asociat al UE. Propunerea a fost urmată de o amenințare din partea lui Trump privind impunerea unor tarife vamale.

„Canada și UE, beneficiind de un acces comercial fără egal, de valori comune și de puncte forte economice complementare, pot construi o relație mai profundă și mai integrată”, se precizează în documentul preliminar.

Investiții în minerale critice și energie

În cadrul summitului de la Montreal, UE și Canada vor să anunțe că investițiile în proiecte legate de mineralele critice vor fi accelerate. Mai mult decât atât, vor fi consolidate lanțurile de aprovizionare, iar securitatea aprovizionării va fi îmbunătățită.

Cele două părți vor lua în calcul inclusiv constituirea unor rezerve de resurse critice, pentru a reduce efectele „fluctuațiilor pieței și impactul geopolitic”.

„Ne vom alinia strategiile și standardele, vom conecta industriile și ne vom concentra ambițiile asupra sectoarelor care aduc cele mai mari beneficii populațiilor noastre. Aceasta include dezvoltarea unei energii fiabile și cu emisii scăzute de carbon, extrem de solicitată la nivel mondial – de la gazul natural lichefiat până la energia hidroelectrică, solară, eoliană și nucleară”, se arată în document.

UE și Canada vor cumpăra împreună avioane pentru stingerea incendiilor

Ottawa și Bruxelles vor anunța, de asemenea, achiziția comună a 50 de avioane cisternă De Havilland, care vor fi folosite pentru stingerea incendiilor de vegetație.

Aeronavele sunt programate să fie disponibile pentru utilizare în Canada și Europa începând din 2030. Colaborarea va include și domenii precum apărarea, regiunea arctică, energia, mineralele critice și tehnologia.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat direcțiile acestei cooperări în discursul privind starea Uniunii, susținut pe 15 septembrie.

„Ne unim forțele în mod voluntar… Vom crea o alianță tehnologică. Vom integra bazele industriale de apărare. Vom transforma regiunea arctică într-un proiect comun emblematic. Vom colabora în domeniul energiei, al mineralelor critice și al bateriilor. De asemenea, vom coopera în privința inteligenței artificiale, tehnologiilor cuantice, securității cibernetice și securității economice”, a declarat von der Leyen.