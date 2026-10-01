Pete Hegseth anunță restructurări masive în cadrul Armatei SUA. Secretarul va reduce cu 20% numărul generalilor și amiralilor

Tăieri de personal la nivelul conducerii militare

În cadrul discursului său privind „Starea Forțelor”, susținut în fața tinerilor ofițeri la baza Quantico din Virginia, șeful Pentagonului a dublat ținta inițială de reducere a posturilor de ofițeri superiori, notează Associated Press.

Potrivit secretarului, reducerea efectivelor de conducere va viza aproximativ 800 de poziții de generali și amirali, o diminuare cu 20%, și ar urma să fie finalizată până la 1 ianuarie 2027.

Pete Hegseth a descris măsura drept una de responsabilizare și necesară de mult timp.

Un nou comandament pentru drone și sisteme autonome

În același timp, Hegseth a anunțat crearea unui nou comandament militar dedicat dezvoltării și furnizării de tehnologii autonome și robotice pentru forțele armate americane

Noua structură, denumită „Autonomous Warfare Command”, va avea ca obiectiv accelerarea utilizării dronelor, inteligenței artificiale și a altor sisteme autonome în operațiunile militare.

De la preluarea funcției de șef al Pentagonului, Hegseth a dispus reducerea programelor de diversitate, reevaluarea încadrării femeilor în unitățile terestre de luptă și introducerea unui program de testare pentru deficitul de testosteron în rândul personalului masculin.

Reacții critice pe Capitoliu

Inițiativele au atras critici aspre pe Capitoliu, unde unii congresmeni și-au exprimat îngrijorarea cu privire la efectele acestor măsuri.

„Are un fel de nemulțumire profundă față de conducerea armatei. Elimină o întreagă generație de lideri militari de valoare, iar refacerea după acest lucru va dura o generație”, a declarat senatorul democrat Mark Kelly, fost pilot de luptă în marină.