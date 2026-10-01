SUA schimbă regulile războiului! Pentagonul creează un comandament special pentru drone și inteligență artificială

Noua structură, denumită „Autonomous Warfare Command”, va avea ca obiectiv accelerarea utilizării dronelor, inteligenței artificiale și a altor sisteme autonome în operațiunile militare.

Comandamentul pentru război autonom va accelera lei dezvoltarea dronelor și a inteligenței artificiale

Hegseth a făcut anunțul în timpul unui discurs susținut în fața mai multor sute de militari, la Quantico, în Virginia. Potrivit acestuia, noul comandament va fi condus de un ofițer cu rang de general cu patru stele.

Crearea unui nou comandament militar american reprezintă un demers neobișnuit. Ultima structură de acest tip creată de Statele Unite a fost US Space Command, în 2019.

Noul Comandament pentru Război Autonom reflectă schimbările rapide din tehnologia militară și eforturile Pentagonului de a dezvolta sisteme mai ieftine și mai ușor de produs în număr mare, în locul dependenței exclusive de platforme convenționale extrem de costisitoare.

„Ritmul războiului se schimbă mai repede decât procesul de susținere a acestuia”, a declarat Hegseth.

Secretarul american al Apărării a susținut că progresul în domeniul tehnologiei de calcul, al inteligenței artificiale și al producției comerciale avansate a permis apariția unor sisteme de atac de precizie cu costuri mai reduse.

Comandamentul pentru război autonom vine pe fondul extinderii războiului cu drone

Armata americană are în prezent 11 comandamente combatante, responsabile pentru diferite regiuni ale lumii sau pentru misiuni specifice. Noua structură va avea un profil diferit, fiind concentrată pe dezvoltarea și integrarea capabilităților autonome și robotice în cadrul forțelor armate.

Experiența războiului din Ucraina a demonstrat importanța tot mai mare a dronelor pe câmpul de luptă. Conflictul a evoluat de la utilizarea predominantă a tancurilor și artileriei către o confruntare în care sistemele fără pilot sunt folosite pe scară largă pentru recunoaștere și atac.

Potrivit Reuters, dronele sunt estimate să fie asociate cu aproximativ 70% dintre victimele din rândul forțelor ruse, în contextul războiului din Ucraina. Sistemele fără pilot permit efectuarea unor atacuri de la distanță, reducând totodată expunerea piloților și a echipajelor.

Pentagonul a înființat deja Joint Interagency Task Force 401, o structură concentrată pe combaterea dronelor.

Comandamentul pentru război autonom ridică și probleme privind riscurile inteligenței artificiale

Extinderea utilizării inteligenței artificiale în domeniul militar generează însă și preocupări în rândul experților în securitate. Aceștia avertizează asupra riscurilor asociate dezvoltării necontrolate a tehnologiilor autonome și unei eventuale competiții tehnologice accelerate între marile puteri.

Statele Unite și China se află în centrul dezvoltării și adoptării tehnologiilor avansate de inteligență artificială. Experți în securitate din ambele țări au susținut necesitatea unor reguli și mecanisme de cooperare pentru utilizarea inteligenței artificiale în sistemele militare, inclusiv în domeniul armelor nucleare.

Hegseth a indicat, de asemenea, că Pentagonul urmărește să combine calitatea sistemelor militare cu producția acestora în cantități mari.

„Astăzi avem nevoie atât de calitate, cât și de cantitate”, a declarat secretarul american al