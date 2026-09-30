Studiu Google: 9 din 10 adolescenți din România folosesc AI pentru învățare sau creativitate

Datele studiului realizat de Livity la inițiativa Google arată că 9 din 10 adolescenți din România spun că folosesc AI în scopuri creative sau de învățare, cel puțin o dată pe lună.

Mai mult, 56% dintre adolescenți folosesc AI pentru proiecte creative și 56% îl folosesc pentru învățare zilnic sau aproape zilnic.

Studiul arată că tinerii folosesc AI în mod regulat pentru a-și face temele și ca ajutor în activitatea școlară (49%), pentru scrierea de texte creative (26%) sau generare de imagini (23%), pentru a descoperi noi interese sau abilități (29%) și pentru a-și dezvolta creativitatea (64%).

Adolescenții nu văd însă inteligența artificială doar ca pe o modalitate de a obține rapid informații. 44% spun că aceasta le personalizează experiența de învățare, iar 42% că îi ajută să învețe în propriul ritm.

Studiul arată în același timp că tinerii sunt conștienți de riscurile utilizării excesive a tehnologiei și de importanța păstrării gândirii independente și a efortului propriu.

Internetul, folosit pentru știri, divertisment și descoperirea unor pasiuni

Internetul are un rol important și în descoperirea unor noi interese și în menținerea relațiilor cu alte persoane.

Adolescenții spun că folosesc în mod regulat platformele online pentru divertisment (40%), pentru a păstra legătura cu prietenii și familia (39%), pentru a explora hobby-uri (38%), pentru a urmări știri (36%) și pentru a accesa conținut educațional (34%).

Conținutul video este unul dintre principalele formate consumate online. 59% dintre adolescenți spun că urmăresc materiale video aproape zilnic, iar aproape 40% afirmă că acestea i-au ajutat să înțeleagă mai bine anumite subiecte sau să primească explicații diferite de cele oferite la școală.

Adolescenții verifică informațiile de pe internet

Cercetarea Google indică și o preocupare ridicată pentru verificarea informațiilor găsite online.

76% dintre adolescenții chestionați spun că pun la îndoială în mod activ credibilitatea informațiilor întâlnite pe internet. Pentru verificare, 50% spun că folosesc mai multe surse, 47% apelează la adulți în care au încredere, iar 52% evaluează credibilitatea sursei.

Tinerii afirmă că sunt conștienți de problemele provocate de dezinformare, conținut manipulat și materiale generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

În același timp, 45% dintre adolescenți spun că petrec mai mult timp online decât și-ar dori. Pentru a menține un echilibru, unii își impun limite privind timpul petrecut în fața ecranelor (30%), se ocupă de hobby-uri offline (27%) sau aleg să petreacă timp cu prietenii și familia (35%).

„Tinerii din România își doresc un viitor digital care să pună pe primul loc starea de bine, transparența și încrederea”, a declarat Elisabeta Moraru, Country Director Google România.

Potrivit acesteia, pregătirea adolescenților pentru viitorul digital presupune educație digitală, educație în domeniul inteligenței artificiale și al media, dar și o responsabilitate comună a companiilor de tehnologie, autorităților, educatorilor și părinților.