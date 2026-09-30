Premieră istorică pentru muzica românească la Carnegie Hall din New York: violonista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga vor deschide noua stagiune camerală a celui mai faimos centru de concerte din lume cu muzica lui George Enescu, pe 1 octombrie 2026

Cei doi muzicieni români prezenți în GUINNESS BOOK – violonista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga – vor realiza o nouă performanță remarcabilă pentru muzica românească, fiind primii artiști români care vor avea privilegiul de a inaugura sezonul cameral al faimosului centru de concerte Carnegie Hall din New York.

În eleganta ambianță a sălii Weill, cei doi muzicieni vor prezenta, sub titlul ROOTS, un concept original, ce pune în valoare importanța promovării, cunoașterii și aprecierii identității culturale în contextul social al prezentului.

Repertoriul prezentat va fi, ca în cazul fiecăruia dintre turneele mondiale ale celor doi artiști, centrat pe promovarea muzicii românești, una dintre capodoperele lui George Enescu, și anume Sonata a 3-a „În caracter popular românesc”, fiind celebrată la împlinirea a 100 de ani de la compunerea sa.

Programul se va deschide, însă, cu o primă audiție absolută, lucrarea „Roots and Loops” fiind creată de tânăra și foarte apreciata compozitoare Diana Rotaru special pentru acest eveniment. Seria partiturilor românești prezentate va continua cu creații semnate de Dan Dediu, Remus Georgescu și Roman Vlad, programul fiind completat de piese compuse de Serghei Bortkiewicz, Béla Bartók și, în semn de considerație pentru publicul newyorkez, de marele creator american Aaron Copland.

„Așa cum spune și titlul ptoiectului, ROOTS esteun program legat exclusiv de nevoia conștientizării importanței rădăcinilor culturale ale fiecăruia dintre noi” au declarat cei doi interpreți. „Ca întotdeauna, vom cânta multe piese românești, dar, indiferent de originea muzicii prezentate, ceea ce ne dorim cu adevărat este să arătăm lumii că valoarea se naște și există pretutindeni, că oamenii sunt la fel de bogați și de frumoși sufletește oriunde pe Pământ și că trebuie doar să ai puțină deschidere pentru a privi și a primi această frumusețe. Dacă fiecare dintre noi ar fi dispus să îl cunoască pe cel de alături, să îi înțeleagă valorile și identitatea, lumea noastră ar fi, cu siguranță, infinit mai bună!”.

Evenimentul este organizat de Asociația Culturală INNOVARTE cu valorosul sprijin al Institutului Cultural Român de la New York și este promovat pe pagina oficială a centrului de concerte Carnegie Hall, biletele fiind deja puse în vânzare.

Diana Jipa și Ștefan Doniga desfășoară de aproape un deceniu o activitate internațională remarcabilă, susținând peste 750 concerte pe toate cele 7 continente și dezvoltând proiecte dedicate promovării creației muzicale românești. Prin originalitatea conceptelor lor artistice și prin calitatea interpretării, cei doi muzicieni au devenit repere ale diplomației culturale românești, contribuind la afirmarea imaginii României într-unele dintre cele mai importante spații culturale ale lumii.