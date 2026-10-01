La un pas de dezastru: avionul FlyDubai a suferit o avarie gravă în timpul coborârii extreme. Cum a fost posibilă aterizarea în siguranță

Boeingul 737 MAX 8 a coborât de la aproximativ 34.000 de picioare la circa 17.000 de picioare în mai puțin de un minut, potrivit datelor de zbor disponibile, scrie CNN. În timpul manevrei, aeronava a ajuns la o rată de coborâre extremă, de aproximativ 30.000 de picioare pe minut. La sol, fotografiile au arătat că o secțiune din direcția mobilă a ampenajului vertical era ruptă. Avionul a reușit însă să-și continue zborul și să aterizeze la Tabuk.

De ce s-a rupt direcția avionului

Răspunsul definitiv nu există încă. Anchetatorii trebuie să stabilească exact ce s-a întâmplat în cockpit și ce solicitări mecanice a suportat aeronava. O explicație susținută de un fost responsabil pentru securitatea aviației din Israel este că avaria a fost provocată de coborârea extrem de rapidă și de forțele aerodinamice generate în timpul manevrei.

Aeronava a fost împinsă într-o coborâre neobișnuit de abruptă. În astfel de condiții, viteza poate crește rapid, iar presiunea exercitată asupra suprafețelor de control crește și ea. Direcția, numită rudder, este suprafața mobilă montată pe ampenajul vertical. Ea controlează mișcarea avionului în jurul axei verticale, adică orientarea botului spre stânga sau spre dreapta.

FLYDUBAI Terror Attentat. Deshalb ist das Seitenruder abgerissen, der Sinkflug war extrem. Es war Glückssache, dass das Flugzeug danach noch fliegen konnte… nur das Seitenruder war herausgerissen. pic.twitter.com/CfQ37iY9Wf — World Today (@PeterPan1125938) September 30, 2026

Datele publice nu demonstrează însă că viteza a fost singura cauză a ruperii. O altă posibilitate care trebuie analizată este existența unor comenzi foarte bruște asupra direcției în timpul luptei din cockpit. Regulile de certificare pentru aeronave tratează cu atenție forțele generate de direcție. Schimbările rapide și ample ale direcției pot produce sarcini structurale foarte mari.

Cum a putut zbura avionul fără o parte din direcție

Aici este partea surprinzătoare. Ruperea unei secțiuni din direcție nu înseamnă automat pierderea controlului asupra tuturor comenzilor avionului. Direcția controlează în principal mișcarea de girație. Avionul mai dispune de eleroane și spoilere pentru controlul ruliului, precum și de profundor și stabilizator pentru controlul tangajului.

Cu alte cuvinte, pierderea unei părți din rudder reduce capacitatea de control direcțional, dar nu elimină toate comenzile de zbor. În cazul zborului FZ1073, aeronava a fost stabilizată după coborârea extremă. Potrivit relatărilor disponibile, membri ai echipajului aflați la bord și doi piloți care călătoreau ca pasageri au contribuit la preluarea controlului și la redirecționarea avionului către Tabuk.

Faptul că avionul a rămas controlabil este esențial. Într-un caz anterior documentat de FAA, un Boeing 737 cu probleme la direcție a putut fi controlat inclusiv prin folosirea comenzilor laterale și a tracțiunii asimetrice. În cazul FlyDubai, însă, nu se știe încă exact ce comenzi au fost folosite pentru stabilizare. Acest lucru va trebui stabilit prin analiza înregistratoarelor de zbor.

De ce aterizarea a fost totuși posibilă

După ce aeronava a fost stabilizată, echipajul improvizat – care a preluat controlul în urma tentativei teroriste – a avut un obiectiv clar: să ajungă cât mai repede la un aeroport potrivit pentru o aterizare de urgență. Tabuk a oferit această posibilitate. Avionul a transmis un apel de urgență, a fost direcționat către aeroport și a aterizat fără victime în rândul pasagerilor. Cei doi piloți au fost transportați la spital.

Așadar, doar pentru că o parte din coada a fost avariată, nu înseamnă că avionul a putut zbura „fără coadă”. Ampenajul vertical a rămas pe aeronavă, însă o bună parte din suprafața mobilă a direcției fusese deteriorată. Cât de gravă a fost avaria și exact ce a provocat-o vor putea spune doar anchetatorii după examinarea aeronavei și a datelor din cutiile negre. Pentru moment, cea mai plauzibilă explicație este că aeronava a suportat forțe aerodinamice extreme în timpul coborârii, dar cauza exactă a ruperii direcției rămâne oficial să fie anchetată.