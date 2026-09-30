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Nicușor Dan le trântește ușa în nas celor de la AUR: Partidul nu îndeplinește condițiile pentru a intra la guvernare

Președintele României, Nicușor Dan, le-a trântit ușa în nas celor de la AUR. Partidul nu îndeplinește condițiile pentru a intra la guvernare, a spus Dan, referindu-se la direcția pro-occidentală și la stabilitatea financiară.
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Petru Mazilu
30 sept. 2026, 23:49, Politic
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Declarația a fost făcută miercuri seara, în timpul unei conferințe de presă care a avut loc în Cehia.

„Am un mandat pe care cetățenii mi l-au dat și mandatul acesta spune păstrarea direcției pro-occidentale și o traiectorie financiară fără turbulențe pentru o stabilizare financiară a României”, a răspuns președintele Nicușor Dan unei întrebări.

Președintele a spus că AUR nu îndeplinește condițiile pentru a intra la guvernare.

„Din păcate, cum am văzut în multe manifestări, AUR nu îndeplinește aceste condiții, o prezență AUR la guvernare ar afecta relațiile cu partenerii noștri și pe partea de securitate, și pe partea de UE. România nu-și permite asta în momentul acesta”, a precizat Nicușor Dan.

Nicușor Dan organizează noi consultări

Tot miercuri, președintele Nicușor Dan a făcut primul anunț după votul din Parlament. Șeful statului a anunțat că nu dizolva Parlamentul pentru a deschidea calea către alegerile anticipate. În schimb, Nicușor Dan va organiza noi consultări și va face încă o desemnare de premier. Ambele vor fi luni.

„Cred că a fost un pas necesar ca fiecare dintre noi, partide, cetățeni să înțelegem că este nevoie de consens în politică. În aceste condiții voi convoca partidele la Palatul Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după amiaza voi nominaliza o propunere de prim-ministru”, a explicat Nicușor Dan adăugând că România își va păstra direcția pro-europeană.

Guvernul propus de liberalul Siegfried Mureșan a fost respins miercuri în Parlament. La votul de învestitură, cabinetul Mureșan nu a primit decât 182 de voturi „pentru”. Practic, propunerea s-a situat cu 51 de voturi sub pragul minim de 233 de voturi necesare pentru a fi învestit. Parlamentarii PSD și AUR au boicotat procedura lipsind din sală sau refuzând să voteze.

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