Prima pagină » Politic » Când apare raportul privind alegerile prezidențiale anulate? Nicușor Dan: Dacă l-am promis, o să-l avem

Când apare raportul privind alegerile prezidențiale anulate? Nicușor Dan: Dacă l-am promis, o să-l avem

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, miercuri, la Praga, despre raportul pe tema alegerilor prezidențiale din 2024, pe care l-a promis încă de la începutul mandatului.
Nicușor Dan, despre alegerile anticipate: „Nu ne jucăm cu soarta acestei țări ca să vedem ce iese dintr-o alegere”
Nicușor Dan, despre alegerile anticipate: „Nu ne jucăm cu soarta acestei țări ca să vedem ce iese dintr-o alegere”
Nicușor Dan le trântește ușa în nas celor de la AUR: Partidul nu îndeplinește condițiile pentru a intra la guvernare
Nicușor Dan le trântește ușa în nas celor de la AUR: Partidul nu îndeplinește condițiile pentru a intra la guvernare
Propunerea UDMR pentru următorul Guvern: un cabinet de funcționari cu experiență în Guvern
Propunerea UDMR pentru următorul Guvern: un cabinet de funcționari cu experiență în Guvern
Ilie Bolojan nu exclude ca PNL să voteze un Guvern PSD
Ilie Bolojan nu exclude ca PNL să voteze un Guvern PSD
Ilie Bolojan, după ce Guvernul Mureșan a picat la vot: Se pot organiza alegeri anticipate. Președintele are acum o pârghie importantă
Ilie Bolojan, după ce Guvernul Mureșan a picat la vot: Se pot organiza alegeri anticipate. Președintele are acum o pârghie importantă
Andrei Rachieru
30 sept. 2026, 23:56, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Șeful statului a spus că documentul va fi realizat, dar a explicat că actuala criză politică din ultimele luni i-a afectat prioritățile.

Întrebarea a venit în contextul în care Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile într-un dosar penal.

Nicușor Dan a fost întrebat când va fi prezentat raportul privind alegerile prezidențiale anulate și dacă își menține promisiunea făcută anterior.

„Evident că l-am promis și dacă l-am promis o să-l avem”, a răspuns președintele.

Nicușor Dan a explicat că raportul se afla printre prioritățile sale înainte de izbucnirea crizei politice din ultimele cinci luni.

„Poate multe lucruri ar fi trebuit să se întâmple dacă n-am fi avut această criză de 5 luni, care ne-a dus pe toții înapoi în lucrurile în care ne angrenasem”, a declarat șeful statului.

Președintele a precizat că, înainte de declanșarea crizei politice, raportul privind alegerile anulate se afla „printre primele trei lucruri” de care intenționa să se ocupe.

Declarațiile au fost făcute în timpul vizitei oficiale pe care Nicușor Dan o efectuează miercuri la Praga, la invitația președintelui ceh Petr Pavel. Pe agenda vizitei s-au aflat întâlniri cu oficiali cehi și discuții privind cooperarea bilaterală, securitatea europeană, relațiile economice și industria de apărare.

Recomandarea video

Record în Justiție: un judecător din Teleorman se gândește de 5 ani ce sentință să dea într-un banal caz de înșelăciune / A amânat verdictul de peste 180 de ori
G4Media
Diagnostic teribil: „Românii s-au înrăit de tot! Pe vremea lui Ceașcă, erau oameni extraordinari, paroliști, sufletiști! Dar știți ce văd acum?”
GSP.ro
Petrișor Peiu susține, după ce Guvernul Mureșan a picat la vot, că există linii roșii care blochează majoritatea. „Liderii de partid vor fi linșați dacă le încalcă”
Gandul
Ce avere are Ciprian Șerban, deputatul cu care s-a căsătorit Cristina Dorobanțu. Cei doi urmează să devină părinți!
Cancan
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
De ce mulți români pun folie cu bule pe geamuri când vine frigul. Poate ajuta la păstrarea căldurii?
CSID
Ultima zi în care posesorii de mașini vechi pot cumpăra rovinieta mai ieftin. De mâine, taxa de drum se scumpește
Promotor