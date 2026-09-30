Când apare raportul privind alegerile prezidențiale anulate? Nicușor Dan: Dacă l-am promis, o să-l avem

Șeful statului a spus că documentul va fi realizat, dar a explicat că actuala criză politică din ultimele luni i-a afectat prioritățile.

Întrebarea a venit în contextul în care Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile într-un dosar penal.

Nicușor Dan a fost întrebat când va fi prezentat raportul privind alegerile prezidențiale anulate și dacă își menține promisiunea făcută anterior.

„Evident că l-am promis și dacă l-am promis o să-l avem”, a răspuns președintele.

Nicușor Dan a explicat că raportul se afla printre prioritățile sale înainte de izbucnirea crizei politice din ultimele cinci luni.

„Poate multe lucruri ar fi trebuit să se întâmple dacă n-am fi avut această criză de 5 luni, care ne-a dus pe toții înapoi în lucrurile în care ne angrenasem”, a declarat șeful statului.

Președintele a precizat că, înainte de declanșarea crizei politice, raportul privind alegerile anulate se afla „printre primele trei lucruri” de care intenționa să se ocupe.

Declarațiile au fost făcute în timpul vizitei oficiale pe care Nicușor Dan o efectuează miercuri la Praga, la invitația președintelui ceh Petr Pavel. Pe agenda vizitei s-au aflat întâlniri cu oficiali cehi și discuții privind cooperarea bilaterală, securitatea europeană, relațiile economice și industria de apărare.