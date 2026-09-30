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Ilie Bolojan nu exclude ca PNL să voteze un Guvern PSD

Ilie Bolojan, prim-ministru interimar al României, îl atacă pe Sorin Grindeanu, în contextul în care Guvernul Mureșan, pe care l-a susținut în Parlament, a picat la vot. Șeful executivului spune că nu și-ar dori ca președintele PSD să fie următorul premier.
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Coralia Frigea
30 sept. 2026, 21:47, Politic
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Ilie Bolojan, premier interimar, a declarat miercuri, într-un interviu acordat Digi24, că Sorin Grindeanu nu ar fi un premier bun pentru România.

„Dacă ar fi așa, într-o formă cinică, dar nu merită România asta, știți, cel mai bun premier care să facă toate lucrurile fără să deranjeze pe nimeni ar fi Sorin Grindeanu, dar nu merită România o astfel de situație”, a declarat premierul interimar la Digi24.

În ce condiții susțin liberalii un guvern PSD

Președintele PNL nu exclude însă să stea la masa discuțiilor cu PSD, chiar și după ce social-democrații au votat împotriva Guvernului propus de liberali. Bolojan spune că va analiza opțiunea de premier și se va lua o decizie, în funcție de interesele României.

„Anunțul pe care îl fac în seara asta este că PNL va trata serios viitoarea nominalizare, va purta discuție cu premierul desemnat și vom lua o decizie care va ține cont, în mod cert, de interesele României și de ceea ce putem noi face în condițiile date”, a mai spus șeful PNL.

Bolojan: E mult mai corect să stai în opoziție

Șeful executivului a mai declarat că intrarea PNL în opoziție este o variantă mai bună decât cea în care ar rămâne într-un guvern fără puteri depline.

„Decât să fii într-o guvernare în care să nu poți să faci ceea ce trebuie și să te compromiți, și să compromiți pur și simplu o idee politică, e mult mai corect să stai în opoziție, dacă trebuie asta. Dar asta nu înseamnă să nu dai un vot de instalare într-o anumită situație sau să nu găsești o soluție de compromis”, a concluzionat Bolojan.

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