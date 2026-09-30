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Propunerea UDMR pentru următorul Guvern: un cabinet de funcționari cu experiență în Guvern

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a propus o nouă variantă de executiv, după ce Guvernul Mureșan a picat la vot. Liderul spune că o variantă care ar trece repede de votul aleșilor ar fi cea a unui guvern compus din foști funcționari publici, cu experiență la Palatul Victoria, dar și în gestionarea problemelor politice.
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Coralia Frigea
30 sept. 2026, 23:06, Politic
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Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat miercuri, într-o intervenție la România TV, că nu crede că USR și PNL vor vota un guvern PSD, după ce social-democrații nu au votat Guvernul Mureșan. Liderul UDMR a explicat ce soluții ar putea avea pe masa lui Nicușor Dan la următoarele consultări.

„Tot timpul trebuie să existe o soluție. Eu nu cred că toate porțile sunt închise. Sigur, după discursurile de azi, după declarațiile contondente din ultima perioadă, e puțin probabil să voteze PNL și USR un guvern condus de Sorin Grindeanu sau de cineva din PSD, în jurul PSD-ului. Sigur, asta depinde de președintele Dan ce nominalizare va face, dar aici nu prea văd spațiul de manevră și fără AUR nu există majoritate. Noi nu putem vota într-o combinație cu AUR și cu S.O.S., asta excludem, deci trebuie să căutăm o altă variantă”, a declarat Kelemen Hunor, într-un interviu acordat România TV.

Cum arată guvernul propus de UDMR

Kelemen Hunor spune că varianta pe care o propune ar putea aduna rapid o majoritate în Parlament.

„Un premier acceptabil pentru toată lumea, nu din partidele politice, un premier acceptabil pentru Grindeanu, pentru Bolojan, pentru noi, dar unul care știe să facă cuplarea guvernului cu parlamentul și după aceea fiecare să vină cu propunere de oameni de specialitate care nu au fost implicați în politică. Deci nu oameni politici din prima linie, ca să spun așa, oameni din ministere, oameni din jurul ministerelor din economie, oameni care își asumă acest rol și această responsabilitate”, a explicat președintele UDMR.

Anterior, liderul UDMR a mai prezentat această propunere, însă spunea că nu a apucat să o pună pe masa președintelui. Kelemen Hunor va avea această ocazie luni, 5 octombrie, când liderii partidelor sunt chemați din nou la consultări, la Palatul Cotroceni.

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