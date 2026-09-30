Cătălin Predoiu: Partidele fostei coaliții au obligația morală să revină la guvernare pentru „evitarea dezastrului general”

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, din partea PNL, consideră că partidele care au făcut parte din fosta coaliție au „obligația morală” să revină la guvernare și să refacă alianța pentru „evitarea dezastrului general”.

Acesta compară situația politică actuală cu scufundarea Titanicului și spune că, spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat la acel moment, în cazul României „icebergul se vede de luni întregi”.

„Titanicul s-a scufundat pentru că nu au văzut icebergul decât prea târziu. Se știe astăzi de ce. În principiu, din superficialitate și neglijență. În cazul nostru, situația este cu atât mai greu de înțeles: icebergul se vede de luni întregi, de toată lumea. Este descris, analizat, măsurat. Aproape nimeni nu mai poate spune că nu știe că este acolo. Și totuși, liderii partidelor nu reușesc să găsească o cale de înțelegere pentru a schimba cursul înainte ca impactul să devină inevitabil și dezastrul imposibil de evitat”, a scris Cătălin Predoiu, miercuri seara, pe Facebook.

El a făcut ulterior referire la posibilitatea organizării alegerilor anticipate, despre care spune că ar putea deveni „spectacolul” urmărit de politicieni.

„Pe Titanic, înainte de dezastru, mulți erau preocupați să ocupe un loc mai în față la spectacolul ce urma să fie oferit de o orchestră. Pe Titanicul politicii naționale, preocuparea unora dintre cei aflați în jurul liderilor de partide este de a ocupa un loc mai în față la presupusul spectacol care urmează. Să-i spunem simplu: ‘Anticipatele’. Fiecare speră la ‘x’ procente în plus după ‘anticipate’ și la un loc mai în față. Dar, așa cum pe Titanic nu a mai avut loc niciun spectacol muzical, ci o dramă colosală, tot astfel mulți dintre politicienii de astăzi vor fi măturați de valul anticipatelor”, a mai transmis Predoiu.

Predoiu: „Riscăm o scufundare economică generală”

Ministrul interimar al Afacerilor Interne susține că „prelungind instabilitatea politică prin anticipate riscăm o scufundare economică generală, care va sărăci țara, cetățenii ei și companiile românești”.

„Cui ar folosi?! Românilor, în niciun caz. Partenerilor noștri, dimpotrivă: ei au nevoie de parteneri puternici și ne vor puternici. Ar folosi celor care nu ne doresc binele. Celor care ne vor săraci, slăbiți, irelevanți, vulnerabili și lipsiți de un viitor mare. Deci, aceasta nu mai este doar o afacere a politicienilor; este o ruletă (rusească?!) care ne va costa scump pe toți”, a susținut Predoiu.

Liberalul precizează că liderii politici ar trebui să țină cont de efectele asupra cetățenilor înainte să își facă planuri electorale.

„Sunt lucruri la care liderii și oamenii politici trebuie să se gândească înainte de a-și calcula procentele viitoare, dacă sunt și oameni de stat. Și, dacă se gândesc cu adevărat, în primul rând, la cetățeni, așa cum declară”, a mai spus Predoiu.

Predoiu cere refacerea fostei coaliții

Cătălin Predoiu mai spune că partidele fostei coaliții au primit în 2025 o șansă din partea alegătorilor și, automat, responsabilitatea de a asigura stabilitatea României.

„Partidele fostei coaliții au primit din partea românilor, în 2025, o șansă la care au contribuit prea puțin sau deloc”, a afirmat Predoiu, adăugând că „odată cu această șansă au primit și o responsabilitate: să securizeze economic, social, politic, militar și strategic România”.

„Responsabilitate la care s-au angajat public față de români, după cum o mărturisesc declarațiile liderilor la formarea coaliției, în 2025. În linie cu această obligație morală de a duce responsabilitatea politică până la capăt, partidele fostei coaliții au obligația morală să revină la guvernare și să termine ce au început anul trecut: reforme, ordine în finanțele publice, creștere economică, securitate națională”, a scris Predoiu.

„Acum depinde doar de aceste partide, de forurile lor de conducere, de liderii lor, de reprezentanții lor de la toate nivelurile și, în ultimă instanță, de fiecare membru de partid să își găsească în interior forța morală de a-și depăși dezamăgirile și orgoliile, unele poate sau sigur întemeiate, să își depășească antipatiile și mizele personale sau de partid și să adopte soluția rațională: evitarea dezastrului general și refacerea fostei coaliții”, a mai transmis Cătălin Predoiu.