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Nicușor Dan, despre alegerile anticipate: „Nu ne jucăm cu soarta acestei țări ca să vedem ce iese dintr-o alegere”

Președintele Nicușor Dan a respins miercuri seară, din nou, ideea alegerilor anticipate și spune că „nu ne jucăm de soarta acestei țări ca să vedem ce iese dintr-o alegere”.
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Maria Nițu
01 oct. 2026, 00:04, Politic
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Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, la finalul vizitei oficiale în Cehia, că înțelege „tipul acesta de reacții” de nemulțumire după respingerea Guvernului Mureșan.

Întrebat despre criticile primite în mediul online și despre mesajele prin care oamenii îi cer să declanșeze alegeri anticipate, Nicușor Dan a spus că trebuie făcută o „diferență între emoție și dorință și un principiu fundamental al democrației, care este majoritatea”.

„Încerc să le iau pe rând. În primul rând, emoția este absolut justificată. Pentru că fiecare dintre noi își proiectează o formulă de guvern care crede în mod legitim, emoțional, că rezolvă cel mai bine problemele societății românești.

Dar este o diferență între emoție și dorință și un principiu fundamental al democrației, care este majoritatea. Și aici este, dacă vreți să o spunem foarte direct, aici este diferența fundamentală între mulți din oamenii care m-au susținut și acum se declară dezamăgiți și poziția mea. Pentru că, din păcate, 30% e mai mic decât 50%.

Și nu poți cu 30%, cu oricâtă bună intenție, dacă nu ai o disponibilitate de negociere și o disponibilitate de a ceda, a conceda din programul tău și a ajunge la 51%, nu poți să guvernezi. Asta este realitatea simplă pe care am spus-o de mai multe ori. Bineînțeles că înțeleg tipul acesta de reacții și bineînțeles că am și eu în capul meu o realitate ideală la care mă raportez. Numai că una e una, alta este alta.”, a precizat președintele.

Nicușor Dan respinge alegerile anticipate

Președintele a vorbit ulterior despre alegerile parlamentare anticipate care, în teorie, spune Nicușor Dan, „sună foarte bine”.

„Alegeri anticipate, teoretic, sună foarte bine. Adică partidele nu se înțeleg, ne-ntoarcem la popor, poporul decide, numai că, în practică, noi suntem așa. Nu avem o rectificare. Un guvern interimar nu poate să facă rectificare”, a spus el.

„Alegeri anticipate înseamnă cinci luni în care noi nu putem face rectificare. Înseamnă că nu mai dăm bani la ambulanțe, nu mai dăm bani la sistemul sanitar. Asta e primul lucru. Al doilea rând. Noi suntem o țară care trăiește pe datorie de mult timp și, trăind pe datorie, nu poate să se joace cu fluxurile financiare care îi mențin activitatea curentă. Și mesajul pe care l-am primit de la investitorii care, bănci, fonduri de pensii și așa mai departe, care împrumută România și care îi asigură funcționarea curentă a fost nu alegeri anticipate. Eu sunt un om responsabil. Adică nu ne jucăm cu soarta acestei țări ca să vedem ce iese dintr-o alegere.”, a mai spus acesta.

Președintele a mai spus că un alt motiv pentru care nu consideră alegerile anticipate o soluție este durata procesului electoral.

„Haideți să ne uităm ce înseamnă alegeri anticipate. Înseamnă Birou Electoral Central, panouri pe străzi, dezbateri în studiourile de televiziune. Și prin februarie o să avem un rezultat al alegerilor anticipate, care, dacă ne uităm la sondaje de opinie, e cam tot ce avem acum. Și, din nou, aceleași partide trebuie să negocieze formarea unui același guvern.”, a adăugat președintele.

„Nu putem să ne jucăm cu viețile oamenilor”

Referitor la îndatoririle pe care și le-a asumat odată cu preluarea mandatului său în urmă cu mai bine de un an de zile, Nicușor Dan a spus că „nu putem să ne jucăm cu viețile” oamenilor.

„Asta e, din nou, mă întorc la mandatul pe care oamenii mi l-au dat acum un an și patru luni, care spune pro-occidental, și aici e o discuție, și mai ales stabilitate financiară ca să nu ne jucăm cu veniturile oamenilor. Sunt oameni cu copii, cu rate, nu putem să ne jucăm cu viețile lor, pur și simplu.”

Declarațiile au venit după ce Parlamentul a respins, miercuri, Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Cabinetul a primit 182 de voturi „pentru”, în timp ce pentru învestire erau necesare 233.

Nicușor Dan: „Între interesul național și interesul de partid, de multe ori s-a văzut interesul de partid”

Întrebat dacă situația arată că partidele nu reușesc să depășească orgoliile politice și câte guverne mai trebuie prezentate Parlamentului până la găsirea unei soluții, Nicușor Dan a spus că o soluție responsabilă ar fi fost formarea unui guvern imediat după moțiunea de cenzură.

„O atitudine responsabilă ar fi fost să avem un guvern imediat după moțiunea de cenzură, sau o bună înțelegere înainte de moțiunea de cenzură să nu ajungem la moțiunea de cenzură. Nu s-a întâmplat asta și atunci am spus-o și evident că mențin ce am spus. Între interesul național și interesul de partid, de multe ori s-a văzut interesul de partid.”.

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