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Nori negri. SUA amenință Europa cu interzicerea exporturilor de motorină-surse

SUA amenință cu interzicerea exporturilor de motorină pentru a forța Europa să elibereze rezervele, susțin surse familiarizate cu discuțiile. Amenințarea ar putea fi materializată rapid deoarece Donald Trump vrea să reducă prețurile combustibilului din SUA înainte de alegerile din noiembrie.
Nori negri. SUA amenință Europa cu interzicerea exporturilor de motorină-surse
Transport feroviar de combustibil în Ucraina/sursa foto: Ministerul Infrastructurii din Ucraina
Petru Mazilu
01 oct. 2026, 21:08, Economic
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Washingtonul face presiuni asupra Parisului și Berlinului să utilizeze stocurile de urgență de combustibil, solicitând totodată milioane de barili de motorină din UE pe parcursul a șase luni. Asta în timp ce președintele american Donald Trump analizează restricții la export înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, potrivit surselor care au vorbit cu Reuters.

Solicitarea pune Europa sub o presiune sporită. O altă sursă dintr-o capitală europeană a declarat că Washingtonul a solicitat UE 120 de milioane de barili de motorină pentru următoarele șase luni.

Cererea vizează tot blocul comunitar, deși presiunea SUA s-a concentrat în special asupra Parisului și Berlinului.

Oficialii americani consideră că Franța și Germania nu s-au ridicat la înălțimea angajamentelor anterioare de a elibera rezervele de urgență de țiței și produse petroliere.

„Este în interesul Europei să colaboreze cu Statele Unite în timp ce urmărim multiple căi de a spori oferta de produse rafinate și de a reduce costurile pentru consumatori”, a declarat un oficial american pentru Reuters.

Un oficial UE a spus că reprezentanți ai Comisiei Europene și ai Germaniei, Franței, Italiei, Irlandei și Regatului Unit urmau să discute joi despre posibila eliberare a rezervelor de motorină.

Ministerul Economiei din Germania nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii. Ministerul Energiei din Franța a refuzat să comenteze.

Discuții generate de perturbările aprovizionării

Președintele Donald Trump se gândește să impună restricții la export pentru a reduce prețurile interne la combustibil înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie. Acestea reprezintă una dintre nemulțumirile populației care au provocat o scădere în sondaje a republicanilor lui Trump.

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a declarat miercuri că se așteaptă ca Europa să anunțe în curând măsuri privind suplimentarea stocurilor de motorină.

„Am pierdut o parte din exporturile de motorină din Orientul Mijlociu, deși lucrăm la restabilirea acestora, și am pierdut exporturile de motorină din China. Așadar, este vorba despre numeroase perturbări”, a declarat Wrigh.

Dependența Europei de combustibilul american a crescut în urma interdicției impuse importurilor din Rusia ca urmare a războiului din Ucraina. De asemenea, conflictul dintre SUA și Iran a perturbat aprovizionarea din Orientul Mijlociu.

Macron plănuiește o coordonare la nivelul G7

Un oficial de la Palatul Élysée a declarat că Emmanuel Macron și Donald Trump nu au abordat problema motorinei în timpul întâlnirii lor de la Adunarea Generală a ONU, desfășurată la New York săptămâna trecută.

Macron intenționează să-i convoace pe liderii G7 prin videoconferință pentru a discuta despre creșterea prețurilor la combustibil și despre disponibilitatea produselor petroliere rafinate, a precizat oficialul.

Pe ordinea de zi s-ar afla și eliberarea coordonată a unor cantități din rezervele strategice, în colaborare cu Agenția Internațională pentru Energie.

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