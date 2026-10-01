Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție TEZAUR. Dobânzi de până la 7,50%

Noua ediție TEZAUR poate fi accesată în perioada 5 octombrie – 6 noiembrie 2026, în funcție de modalitatea prin care sunt cumpărate titlurile, potrivit Ministerului Finanțelor. Acestea au o valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată.

De unde pot fi cumpărate titlurile

Titlurile de stat TEZAUR pot fi cumpărate atât online, cât și direct de la unitățile Trezoreriei Statului sau prin Poșta Română, însă termenele de subscriere diferă în funcție de varianta aleasă.

Cea mai scurtă perioadă este pentru achizițiile prin Ghișeul.ro: acestea pot fi făcute între 5 octombrie și 4 noiembrie 2026. Persoanele fizice înregistrate în Spațiul Privat Virtual (SPV) au la dispoziție încă o zi, până la 5 noiembrie.

Prin SPV, investitorii nu doar că pot cumpăra titluri TEZAUR, ci își pot deschide și un cont de subscriere la unitatea Trezoreriei Statului pe care o aleg. Tot online pot solicita ulterior transferarea sumelor din acest cont într-un cont bancar.

Cei care preferă să facă operațiunile direct la ghișeu se pot adresa unităților Trezoreriei Statului până la 6 noiembrie, aceasta fiind și ultima zi a actualei ediții TEZAUR.

De asemenea, titlurile pot fi achiziționate și prin subunitățile Poștei Române. În mediul urban, perioada de subscriere se încheie pe 5 noiembrie, iar în mediul rural, pe 4 noiembrie.

Dobânzile ajung la 7,50%

Pentru această ediție, dobânda anuală este de 6,50% pentru titlurile cu maturitate de un an, 7% pentru cele cu maturitate de trei ani și 7,50% pentru cele cu maturitate de cinci ani.

Veniturile obținute din investirea în titluri de stat TEZAUR sunt neimpozabile. Dobânda este anuală și se plătește la datele stabilite în prospectul de emisiune.

Titlurile sunt transferabile și pot fi răscumpărate înainte de scadență. Investitorii pot face una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni și le pot anula pe cele deja efectuate, atât timp cât perioada de subscriere este încă deschisă.

Cine poate cumpăra titluri de stat

Programul se adresează persoanelor fizice care au împlinit 18 ani la data efectuării subscrierii.

Potrivit Ministerului Finanțelor, banii obținuți prin această emisiune vor fi folosiți pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Detaliile complete ale emisiunii, inclusiv condițiile de cumpărare și termenele, sunt publicate de Ministerul Finanțelor și pot fi consultate și pe site-ul Poștei Române.

Cum pot fi transferați banii din contul TEZAUR

Ministerul Finanțelor a pregătit și un ghid pentru persoanele care vor să transfere banii din contul de subscriere TEZAUR într-un cont bancar personal.

Operațiunea se realizează prin completarea unui ordin de plată multiplu electronic, disponibil în secțiunea TEZAUR Online a Ministerului Finanțelor.

În formular sunt completate datele titularului, inclusiv CNP-ul și IBAN-ul contului bancar în care urmează să fie transferați banii. Transferul este supus unui comision, al cărui cuantum diferă în funcție de suma transferată.

Ministerul Finanțelor a introdus, în martie 2025, și posibilitatea cumpărării online a titlurilor de stat TEZAUR prin Ghișeul.ro, pentru persoanele care au cont pe platformă și dețin un card de debit.