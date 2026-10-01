Lucrările de pe lotul Chiribiș-Biharia al Autostrăzii A3 Transilvania au ajuns la un stadiu de execuție de 78%, la sfârșitul lunii septembrie, după ce au fost montate grinzile pe toate podurile și pasajele, anunță Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR).

Directorul Companiei Naționale de Investiții Rutiere, Gabriel Budescu, alături de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Horațiu Cosma, au efectuat o nouă verificare a șantierului pe care, din această lună, începe așternerea ultimului strat de asfalt, precizează instituția într-un comunicat de presă.

„Lucrările sunt înaintea graficului. Atât timp cât vremea ne permite facem toate eforturile pentru a ajuta constructorul. Echipa CNIR a fost în șantier pentru ședința lunară de progres și sperăm să avansăm cât mai mult, la nivelul de calitate cu care constructorul ne-a obișnuit”, a transmis, directorul general CNIR, Gabriel Budescu.

Față de lună august, stadiul de execuție a avansat cu 7%.

La rândul său, secretarul de stat, Horațiu Cosma a subliniat progresul lucrărilor și ritmul accelerat al asfaltărilor: „Veștile de pe Autostrada Transilvania, lotul Chiribiș-Biharia sunt foarte bune. Am ajuns la aproape 80%, se aștern zilnic 3.000 de tone de asfalt este un progres foarte bun, inclusiv la poduri, toate grinzile sunt montate. Vara a fost o vreme bună și ne-a ajutat. Sperăm să avem o toamnă caldă să continuăm în același ritm, să terminăm asfaltările și toate lucrările conexe, iar în decembrie să ne apropiem de finalizarea lucrărilor pe acest sector de 28 de kilometri”.

Stadiul lucrărilor pe lotul Chiribiș-Biharia – Autostrada A3 Transilvania

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) susține că mobilizarea constructorului este foarte bună, cu peste 500 de persoane și 400 de utilaje și echipamente, în septembrie fiind finalizate montarea grinzilor pe toate podurile și pasajele, cât și relocarea DN 19 E pe întreaga lungime.

Stadiul lucrărilor:

78% execuție, în avans față de grafic;

91% balast stabilizat finalizat/26 km din total;

primul strat de asfalt așternut pe 21,5 km (76%);

al doilea strat de asfalt așternut pe 14 km (49%);

18 structuri finalizate integral;

relocare DN 19E finalizată;

parapete marginal montate pe 21 km;

Contractul pentru realizarea lotului Chiribiș-Biharia al Autostrăzii A3 Transilvania a fost câștigat de asocierea Precon Transilvania (lider) și Citadina 98.

Valoarea contractului de proiectare și execuție pentru subsecțiunea 3C2 Chiribiș-Biharia este de 785 milioane lei, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene, Programul Transport 2021-2027.

Termen de finalizare este 20.05.2027.

Lotul Chiribiş – Biharia ar putea fi deschis circulaţiei în decembrie 2026

Tronsonul Chiribiş-Biharia al autostrăzii A3 ar putea fi deschis circulaţiei în decembrie 2026, susține constructorul Beniamin Rus în luna iulie, precizând că lucrările avansează într-un ritm susţinut.

La acel moment, directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, confirma că finalizarea până la sfârşitul anului este un obiectiv urmărit de companie, dar sublinia că prioritatea rămâne realizarea unei lucrări de calitate.

Deschiderea traficului în decembrie depinde însă şi de evoluţia vremii.

Tronsonul Chiribiş-Biharia, în lungime de 28,55 kilometri, face parte din Autostrada Transilvania (A3) şi va asigura legătura dintre graniţă şi sectorul Suplacu de Barcău-Chiribiş, realizat de compania Erbaşu. Contractul pentru proiectarea şi execuţia lotului, în valoare de aproximativ 785 de milioane de lei, a fost semnat în aprilie 2024 cu asocierea Precon Transilvania – Citadina 98, companii din grupul Selina.

În prezent, în Bihor, A3 este circulabilă pe cei 5,35 kilometri dintre Biharia şi Borş II, care fac legătura cu autostrada M4 din Ungaria. Pentru continuitatea traficului spre sud-est, este necesară finalizarea loturilor Chiribiş-Biharia şi Suplacu de Barcău-Chiribiş.

Sursă foto: CNIR

Articol preluat din Economedia.ro