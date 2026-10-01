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Prima reacție a Cristelei Georgescu după arestarea soțului: „Dumnezeu vede. Dumnezeu știe”

Cristela Georgescu a transmis primul mesaj public după arestarea preventivă a soțului său, Călin Georgescu. Ea le-a mulțumit susținătorilor fostului candidat la alegerile prezidențiale și a făcut apel la credință, rugăciune și solidaritate.
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Maria Miron
01 oct. 2026, 11:48, Social
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Cristela Georgescu le-a transmis susținătorilor soțului său să nu subestimeze „puterea rugăciunii și a postului” și i-a îndemnat să meargă înainte cu credință și speranță.

„A trecut o noapte. Împreună. Începe a doua. Sub Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului”, a scris ea miercuri seara, pe Facebook.

Soția fostului candidat la Președinție și-a continuat mesajul cu un îndemn inspirat din Evanghelie.

„Nu vă temeți! – cuvinte puternice din Sfânta Evanghelie… Să nu subestimăm puterea rugăciunii și a postului. Cu credință, cu nădejde și cu dragoste, mergem înainte… Împreună!”, a mai transmis Cristela Georgescu.

„Dumnezeu vede. Dumnezeu știe. Dumnezeu nu lasă fără răspuns nicio lacrimă și niciun suspin al inimilor noastre… În bunătatea Sa nemăsurată, Dumnezeu are întotdeauna ultimul cuvânt. Mulțumesc cu inima, familie mare!”, și-a încheiat aceasta mesajul, mulțumindu-le celor care îl susțin pe soțul său.

Câteva sute de oameni au cerut eliberarea lui Călin Georgescu

Peste 300 de susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat miercuri seara în fața Arestului Central al Poliției Capitalei, pentru a doua seară consecutiv. O parte dintre manifestanți rămăseseră în zonă încă din noaptea precedentă, după aducerea fostului candidat la alegerile prezidențiale în arest.

Manifestanții au venit cu steaguri tricolore și au scandat „Libertate”, „Călin Georgescu președinte” și „Turul doi, înapoi”. Printre lozincile auzite s-a numărat și „Căline, Căline, poporul e cu tine”.

În fața Arestului Central a fost adusă și o cruce de dimensiunea celor funerare, pe care erau înscrise mesaje critice la adresa justiției. Jandarmii au montat garduri și au delimitat zona din fața instituției.

Călin Georgescu, în arest preventiv pentru 30 de zile

Călin Georgescu se află de marți seara în Arestul Central al Poliției Capitalei, după ce Curtea de Apel București a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Aceeași măsură a fost luată și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen.

Instanța a admis contestația DIICOT și a desființat hotărârea Tribunalului București prin care cei doi fuseseră plasați sub control judiciar. Primii doi judecători nu au ajuns la o soluție comună, astfel că a fost desemnat un al treilea magistrat, iar Curtea de Apel București a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Georgescu este cercetat de DIICOT pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Dosarul vizează o presupusă înșelăciune în care prejudiciul indicat este de aproximativ 1,1 milioane de euro.

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