Nicușor Dan, apel la implicarea mediului universitar în dezbaterea publică: Dacă neglijăm să fim acolo unde societatea este, atunci vom trăi în două realități paralele

„Vreau să felicit Universitatea din București la început pentru că este un centru de excelență în învățământul superior românesc și reușește să se adapteze la cerințele societății, pieței economice, care au o dinamică tot mai accentuată”, a declarat Nicușor Dan la festivitatea de deschidere a anului universitar, găzduită de Facultatea de Istorie din cadrul Universității din București.

Președintele a vorbit despre importanța transformării României într-o „societate a cunoașterii”, în care deciziile sunt luate pe baza adevărurilor științifice.

„Cred că este important, poate miza acestei perioade în societatea noastră, este dacă reușim să fim o societate a cunoașterii. O societate în care deciziile sunt luate pe adevărurile științei. O societate în care raportarea cetățenilor la societate se face prin adevăruri care sunt recunoscute”, a spus șeful statului.

Implicarea mediului academic în dezbaterile publice

Nicușor Dan a subliniat și necesitatea ca mediul academic să fie mai prezent în spațiile în care are loc dezbaterea publică, oferind exemplu rețele de socializare, avertizând că direcția societății ar putea să fie dată de oameni „fără repere”.

„Trebuie, fiecare din noi, în specialitatea noastră, să fim mai prezenți acolo unde societatea este. Pentru că, evident, dacă suntem în mediul academic, modul nostru de a progresa este să stăm în colocvii, să discutăm cu omologii noștri, să schimbăm idei. Dacă neglijăm să fim acolo unde societatea este, de exemplu 9 milioane de români pe TikTok, atunci vom fi în două realități paralele și o decizie sau direcția în care societatea merge va fi influențată de oameni care nu au reperul istoric, care nu au reperul financiar și nu cred că asta e bine pentru societatea noastră”, a mai spus președintele României.

Mesaj către studenți

Adresându-se studenților, președintele și-a amintit de un sfat primit de la profesorul său de doctorat: „Nici nu-ți dai seama cât timp ai”.

„Profitați de acești ani! Cunoașterea este una din cele mai mari bucurii ale vieții umane, dacă nu cea mai mare. Este un timp pe care îl aveți pentru a vă dezvolta, pentru a afla. Profitați de timpul ăsta cât puteți și mult succes!”, a conchis Nicușor Dan.