Incendii de vegetație în Caraș-Severin și Vâlcea. Autoritățile au intervenit cu elicoptere Black Hawk și avioane Spartan

Intervenția în Caraș Severin

În județul Caraș-Severin, operațiunile se concentrează în apropierea orașului Băile Herculane și în zona Vârfului Piatra Spartă. Misiunile terestre sunt asigurate de peste 140 de pompieri, piloți și lucrători silvici din cadrul Ocolului Silvic Băile Herculane și al Administrației Parcului Național Domogled.

În cursul zilei precedente, două elicoptere Black Hawk au executat 77 de aruncări cu apă. A fost folosită o cantitate de 200.000 de litri care a fost preluată din lacul Prisaca.

Dispozitivul aerian a fost întărit cu un al treilea elicopter Black Hawk echipat cu sistem Bambi Bucket, aeronavele fiind utilizate atât pentru stingere și recunoaștere, cât și pentru transportul rapid al echipajelor în zonele de creastă.

Operațiunile din Vâlcea

În județul Vâlcea, incendiul a izbucnit în zona localității Băile Olănești și continuă să ardă prin multiple focare.

„În această zonă, arderea se manifestă la nivelul doborâturilor, în turbă și în stratul consistent de frunze. Intervenția pompierilor și a celorlalte structuri este îngreunată de terenul accidentat și de gradul ridicat de uscăciune, precum și de accesul dificil”, transmite IGSU.

La operațiunile de stingere participă peste 40 de pompieri, alături de personal al Ocolului Silvic, Serviciului Public Salvamont și Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Băile Olănești.

De asemenea, două aeronave C-27J Spartan ale Forțelor Aeriene Române, configurate pentru stingerea incendiilor, au efectuat cinci aruncări asupra focarelor active.