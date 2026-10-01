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O femeie din județul Alba s-a năpustit la o vânzătoare într-un magazin. A fost potolită de două angajate

S-a întâmplat miercuri seară, într-un magazin din orașul Câmpeni, județul Alba. Femeia a dat buzna în magazin și s-ar fi repezit la vânzătoare, o tânără de 28 de ani.
O femeie din județul Alba s-a năpustit la o vânzătoare într-un magazin. A fost potolită de două angajate
Daiana Rob
01 oct. 2026, 11:33, Social
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Ar fi încercat s-o lovească. Ea a fost oprită de două angajate ale magazinului.

„Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 30 septembrie 2026, femeia ar fi intrat într-un magazin aflat pe raza orașului Câmpeni, unde ar fi încercat să o lovească pe o angajată, în vârstă de 28 de ani, fiind oprită de două angajate ale magazinului.

Femeia, în vârstă de 39 de ani, prin comportamentul manifestat, ar fi tulburat ordinea și liniștea publică, provocând indignarea persoanelor prezente”, transmite IPJ Alba.

Joi, femeia de 39 de ani a fost reținută pentru 24 de ore de polițiștii din Câmpeni. Ea este cercetată pentru pentru săvârșirea infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice.

Poliția continuă cercetările sub supravegherea și coordonarea procurorului de caz din cadrul unității de parchet competente, mai transmite sursa citată.

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