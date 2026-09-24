A fost concediată după ce a dormit într-o saună, iar acum cere despăgubiri de 76 de milioane de lire

Un tribunal britanic a respins încercarea fostului angajator de a limita pretențiile acesteia la un milion de lire, potrivit The Independent.

Concediată la câteva luni după deplasarea de serviciu

Femeia fusese recrutată la sfârșitul anului 2022 pentru postul de vicepreședinte pentru inginerie la compania Gitpod, având un salariu anual de 220.000 de lire și un bonus de 78.000 de lire.

În aprilie 2023, ea a participat la o deplasare de tip team-building în Austria. Într-una dintre seri, după ce consumase alcool, nu a mai putut intra în camera sa deoarece își uitase cheia și a ajuns să doarmă într-o saună.

Fosta directoare are ADHD, iar tribunalului i s-a spus că această afecțiune îi provoca probleme semnificative de memorie și că pierdea frecvent diferite obiecte. După incident, conducerea companiei și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu comportamentul său profesional, iar femeia a fost concediată în iunie 2023.

În 2025, Tribunalul pentru Litigii de Muncă din Birmingham a stabilit că aceasta fusese concediată ca urmare a dizabilităților sale, dându-i câștig de cauză într-un dosar de discriminare.

Cum s-a ajuns la 76 de milioane de lire

Disputa se concentrează acum asupra despăgubirilor. Fosta directoare solicită 76.071.992 de lire sterline, sumă calculată în principal în funcție de veniturile pe care susține că le-ar fi putut obține dacă și-ar fi continuat cariera în sectorul tehnologic.

Pierderile viitoare de venit sunt estimate la peste 59 de milioane de lire. La acestea se adaugă alte sume, inclusiv despăgubiri pentru prejudiciul suferit și eventuale majorări prevăzute de legislația britanică a muncii.

Gitpod a încercat să limiteze la un milion de lire valoarea pretențiilor care pot fi urmărite în proces, calificând solicitarea de peste 76 de milioane drept extraordinară și contestând calculele fostei angajate. Judecătorul a respins însă cererea companiei.

Despăgubirile ar putea stabili un record

Dacă suma solicitată ar fi acordată integral, cazul ar depăși cu mult cel mai mare cuantum cunoscut acordat până acum de un tribunal britanic al muncii, de 4,58 milioane de lire. Deocamdată, însă, tribunalul nu a stabilit valoarea despăgubirilor.

În calcul intră și participația pe care femeia o deține la Gitpod. Judecătorul a arătat că societatea a fost achiziționată de OpenAI pentru o sumă despre care se crede că ar fi de aproximativ 400 de milioane de dolari. Instanța a dispus ca Gitpod să dezvăluie informații privind valoarea tranzacției.

Potrivit estimărilor prezentate în proces, participația fostei directoare ar putea valora în prezent aproximativ 2,6 milioane de lire și ar putea ajunge, în anumite scenarii, la 21 de milioane de lire în patru ani.

O audiere separată va stabili ulterior eventualele despăgubiri, în timp ce Gitpod contestă hotărârea anterioară privind discriminarea.