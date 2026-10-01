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Credea că vorbește cu Park Seo-joon. O femeie din Buzău ar fi pierdut 450.000 de lei în urma unei escrocherii

O femeie de 56 de ani din Buzău ar fi fost înșelată cu 450.000 de lei de două persoane. Un bărbat s-ar fi prezentat drept celebrul actor sud-coreean Park Seo-joon și ar fi convins-o să îi trimită bani care urmau să fie investiți în active producătoare de dobânzi.
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Cosmin Pirv
01 oct. 2026, 09:53, Social
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În acest caz, în care ar fi fost folosit numele actorului Park Seo-joon, polițiștii au făcut două percheziții domiciliare în Dâmbovița, la imobilele unor persoane cercetate pentru înșelăciune.

Din cercetări s-a stabilit că, în perioada 2023-2024, două persoane, o femeie și un bărbat, de 47 și 19 ani, din Dâmbovița, ar fi înșelat o femeie de 56 de ani din Buzău.

Suspecții ar fi abordat victima în mediul online, ar fi indus-o în eroare, prezentându-se drept actori străini, și ar fi determinat-o să le remită mai multe sume de bani într-un cont bancar.

Sumele au fost cerute sub pretextul că vor fi investite în active producătoare de dobânzi, care i-ar fi garantat victimei câștiguri considerabile în viitor.

Prejudiciul a fost estimat de persoana vătămată la 450.000 de lei.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat, în vederea continuării cercetărilor, înscrisuri, dispozitive electronice și medii de stocare, precum și alte mijloace de probă utile soluționării cauzei.

Persoanele cercetate au fost duse la sediul poliției pentru audieri.

Park Seo-joon este unul dintre cei mai cunoscuți actori sud-coreeni în Asia, fiind remarcat pentru rolurile din serialele „Itaewon Class” și „What’s Wrong with Secretary Kim”.

Polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea parchetului, pentru documentarea întregii activități infracționale a persoanelor cercetate.

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