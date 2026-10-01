Tinerii de 18 ani pot călători prin Europa. Înscrierile pentru DiscoverEU încep joi

Noua rundă de înscrieri DiscoverEU se desfășoară în perioada 1-15 octombrie 2026, până la ora 13.00, ora României. Sunt eligibili tinerii născuți între 1 ianuarie și 31 decembrie 2008, care sunt cetățeni sau rezidenți ai unui stat membru al Uniunii Europene ori ai unei țări asociate programului Erasmus+.

Cei selectați vor primi un permis de călătorie cu care pot explora Europa. Călătoria poate dura până la șapte zile, într-un interval de maximum o lună, în perioada autorizată 1 martie 2027 – 31 mai 2028.

DiscoverEU face parte din programul Erasmus+ și pune accentul pe utilizarea mijloacelor de transport mai puțin poluante, precum trenurile. Pentru tinerii care locuiesc pe insule sau în zone îndepărtate pot fi acceptate și alte mijloace de transport.

Participanții primesc și un card de reduceri DiscoverEU, care oferă facilități pentru cazare, activități culturale și sportive, transport local și alte servicii.

Pentru înscriere, candidații trebuie să completeze formularul online și să participe la un quiz.

Înscrierea se poate face individual sau în grup, iar un grup poate avea cel mult cinci persoane, cu condiția ca toți membrii să îndeplinească criteriile de eligibilitate.