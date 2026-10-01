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Unde „dispare” grăsimea când slăbim? Răspunsul este mai surprinzător decât crezi

Când slăbim, grăsimea din corp nu dispare pur și simplu și nici nu este eliminată în principal prin transpirație.
Unde „dispare” grăsimea când slăbim? Răspunsul este mai surprinzător decât crezi
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Victor Dan Stephanovici
01 oct. 2026, 09:07, Social
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Cercetători de la Universitatea din Birmingham au explicat mecanismul într-un articol publicat în The Conversation, citat de Euronews. Potrivit calculelor lor, aproximativ 84% din grăsimea pierdută este transformată în dioxid de carbon și eliminată prin expirație. Restul de aproximativ 16% se transformă în apă și este eliminat prin transpirație și alte fluide ale organismului.

Ce se întâmplă cu grăsimea din organism

Grăsimile consumate prin alimentație ajung în sistemul digestiv și sunt descompuse în acizi grași. O parte dintre aceștia este folosită pentru funcții esențiale. Organismul are nevoie de grăsimi pentru construirea celulelor, reglarea hormonilor și protejarea organelor.

Surplusul este transformat în trigliceride și depozitat în celulele adipoase. Aceste rezerve pot fi folosite ulterior ca sursă de energie. Grăsimea este depozitată în principal sub două forme. Grăsimea subcutanată se află sub piele, în timp ce grăsimea viscerală se acumulează mai profund, în jurul organelor.

Organismul are nevoie de grăsimi pentru construirea celulelor. Imagine ilustrativă. Foto: magnific.com

Atunci când organismul consumă mai multă energie decât primește prin alimentație, intră într-un deficit energetic. Semnalele hormonale și nervoase determină celulele adipoase să înceapă să descompună trigliceridele. Procesul poartă numele de lipoliză.

Cea mai mare parte a grăsimii este eliminată prin respirație

După descompunerea trigliceridelor, acizii grași ajung în mitocondriile celulelor. Acolo sunt transformați printr-un proces numit beta-oxidare. Reacțiile metabolice rezultate produc energia de care organismul are nevoie. În același timp, rezultă dioxid de carbon și apă.

Aici apare partea surprinzătoare. Potrivit estimărilor cercetătorilor, aproximativ 84% din masa grăsimii pierdute este transformată în dioxid de carbon. Acesta părăsește organismul prin plămâni, atunci când expirăm. Doar aproximativ 16% este transformat în apă și eliminat prin transpirație sau alte fluide. Asta înseamnă că ideea potrivit căreia grăsimea „iese prin transpirație” nu descrie mecanismul principal al slăbirii.

Totuși, respirația rapidă nu provoacă în sine arderea grăsimilor

Expirația este calea prin care produșii rezultați în urma metabolismului părăsesc organismul. Ea nu este cea care declanșează procesul. Pentru ca organismul să folosească rezervele de grăsime, trebuie să existe o nevoie energetică mai mare decât energia furnizată prin alimentație.

Activitatea fizică și aportul alimentar contribuie la apariția acestui deficit energetic. Cercetătorii precizează că procentele de 84% și 16% sunt estimări, deoarece este dificil de măsurat cu precizie toate produsele eliminate de organism în timpul procesului de slăbire.

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