Inflația explodează în zona euro. Franța și Italia trec de 4%, iar presiunea asupra BCE crește

Scumpirea energiei pune din nou presiune pe Banca Centrală Europeană, într-un moment în care piețele se pregătesc pentru noi majorări de dobânzi, scrie Reuters. Datele publicate miercuri arată o creștere puternică a inflației în Franța, Italia, Germania și Spania. Evoluția este legată în principal de explozia prețurilor la energie, pe fondul războiului din Iran.

Franța și Italia depășesc pragul de 4%

În Franța, rata anuală a inflației armonizate a urcat la 3,4% în septembrie, de la 2,6% în august. În Italia, accelerarea a fost și mai puternică. Inflația a ajuns la 4,1%, comparativ cu 3,2% în luna precedentă. Germania a raportat o creștere mai moderată, de la 2,9% la 3,3%. În Spania, rata inflației a urcat la 5%, de la 4,6% în august.

Toate aceste valori sunt peste ținta de 2% urmărită de Banca Centrală Europeană. Inflația de bază, care exclude prețurile volatile la energie și alimente, a rămas însă la 2,4% pentru a treia lună consecutivă.

Datele naționale sunt urmărite atent înaintea publicării vineri a cifrei pentru întreaga zonă euro. Economiștii chestionați de Reuters estimează că inflația anuală din bloc va ajunge la 3,6% în septembrie, față de 3,2% în august.

Scumpirea energiei schimbă din nou calculele BCE

Creșterea prețurilor la energie este principalul factor care complică situația. Gazele naturale, benzina și motorina s-au scumpit puternic, iar efectele încep să se transmită către restul economiei. BCE a majorat deja dobânzile de două ori în acest an pentru a împiedica accelerarea prețurilor să se permanentizeze. Piețele financiare anticipează acum încă patru majorări ale dobânzilor în următoarele 12 luni, peste cele două decizii adoptate în această vară.

Banca Centrală Europeană se aștepta ca inflația să urce la 3,6% în ultimul trimestru al anului. Economiștii consideră însă că vârful ar putea fi mai aproape de 4%, dacă prețurile energiei rămân foarte ridicate. În scenariul considerat nefavorabil de BCE, inflația ar ajunge la 4% atât în ultimul trimestru din 2026, cât și în primele trei luni din 2027.

Președinta BCE, Christine Lagarde, a declarat recent că o reacție moderată a politicii monetare rămâne adecvată, deoarece creșterea actuală a inflației nu a generat încă efecte secundare periculoase în întreaga zonă euro. Economiștii avertizează că menținerea prețurilor ridicate la energie ar putea începe să împingă și inflația de bază în sus la începutul anului viitor.