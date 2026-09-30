Dolarul se întărește puternic, iar euro ajunge la minimul din mai 2025. Ce înseamnă pentru România

Euro a ajuns miercuri la 1,1312 dolari, înainte de a recupera ușor. Pe parcursul lunii septembrie, dolarul s-a apreciat cu aproape 2,5% față de moneda europeană, potrivit Reuters. Evoluția are implicații și pentru România, chiar dacă nu înseamnă automat că leul se va deprecia sau că prețurile vor crește.

De ce se întărește dolarul

Avansul monedei americane este susținut de economia SUA și de nivelul ridicat al dobânzilor. În același timp, euro este afectat de presiunile asupra economiei europene, în special de prețurile energiei și de incertitudinile politice.

Prețurile gazelor naturale din Europa au urcat în septembrie la cel mai ridicat nivel din 2022. În Franța, piețele sunt afectate de problemele legate de datorie și de blocajul politic. Diferența dintre randamentele obligațiunilor franceze și germane a depășit 115 puncte de bază, cel mai mare nivel din 2012.

În SUA, investitorii urmăresc datele privind inflația și piața muncii. Raportul privind locurile de muncă, programat pentru vineri, poate influența așteptările privind următoarele decizii ale Rezervei Federale. Totuși, președintele Federal Reserve Bank of New York, John Williams, a transmis că nu există „nicio nevoie de urgență” pentru o nouă majorare a dobânzilor. Declarația a redus temporar așteptările pieței privind o creștere a dobânzii în octombrie.

Ce poate însemna pentru România

Pentru România, evoluția dolarului contează în special prin produsele și materiile prime tranzacționate în moneda americană. Un dolar mai puternic poate crește costul în lei al importurilor plătite în dolari, dacă restul condițiilor rămân neschimbate. Efectul poate fi relevant pentru companiile românești care cumpără produse, echipamente sau materii prime de pe piețele unde prețurile sunt exprimate în dolari.

Petrolul reprezintă un alt canal important. Cotațiile internaționale ale petrolului sunt exprimate în principal în dolari, astfel că evoluția cursului poate influența costul importurilor de energie. Prețul efectiv plătit în România depinde însă și de cotația petrolului, taxe, costuri de transport și cursurile valutare.

Același mecanism poate fi observat la unele produse cumpărate direct din Statele Unite sau la bunuri importate din alte piețe și facturate în dolari. Datele BNR arată că dolarul era cotat miercuri la 4,6568 lei, față de 4,6397 lei în ședința precedentă. Euro era cotat la 5,2780 lei.