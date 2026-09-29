S-au vândut primele locomotive din miile de bunuri ale CFR Marfă scoase la licitație de ANAF. Articolele-surpriză la mare căutare în primele șase luni de la lansarea platformei Fiscului

Responsabilii ANAF au reușit să vândă trei locomotive și 11 mașini în cadrul licitațiilor organizate începând de la sfârșitul lunii iunie pe platforma ANAF pentru valorificarea bunurilor CFR Marfă. Este primul demers al Fiscului ce vizează o companie a statului și în total ar urma să scoase la vânzare peste 23.000 bunuri ale CFR Marfă, contribuabil care a fost descoperit cu o datorie la Fisc de aproximativ 1,3 miliarde de lei, după cum a explicat secretarul general adjunct al ANAF.

„Avem undeva la 4.000 de bunuri deja urcate în platformă, însemnând clădiri de birouri, hale, depozite, un hotel la Predeal, vagoane, mașini, locomotive. Am vândut 14 astfel de bunuri, însemnând trei locomotive și restul, mașini, încă din primele licitații au fost vândute aceste bunuri. Restul urmează pașii firești ai licitațiilor, probabil vagoanele se vor vinde la licitația a treia sau a patra pentru că vor putea fi folosite doar ca fier vechi din păcate”, a declarat Mironel Panțuroiu pentru Mediafax.

Toate bunurile CFR Marfă scoase la vânzare au fost estimate la peste 3 miliarde de lei, evaluare făcută de KPMG în 2021, iar sumele încasate merg direct la buget.

Potrivit oficialului ANAF, cel mai scump bun urcat în platformă de la CFR Marfă este o clădire din birouri din București, evaluată la peste 22 de milioane de lei, urmată de una de la Timișoara, de peste 20 de milioane și încă două, Brașov și Constanța, care depășesc ambele 10 milioane de lei.

„Până acum am încasat peste 5 milioane de lei de la CFR Marfă. Nu e o sumă mare, dar este prima societate cu capital românesc care este executată de către ANAF prin Direcția Generală a Marilor Contribuabili”, a detaliat Mironel Panțuroiu.

„Estimările mele de la CFR Marfă, că aici este pariul meu – cu condiția ca această societate să nu intră în insolvență sau în faliment, pentru că știm foarte bine, atunci noi practic suntem dați la o parte de Legea 85 și va veni un lichidator judiciar care va gestiona tot patrimoniul acesta, din păcate pentru noi, pentru că societatea este a statului român, creanța este tot a statului român și noi suntem practic, pe urmă, prizonieri și va trebui să așteptăm ce ne repartizează, conform tabloului de la masa credală – dar, dacă nu va intra, eu zic că putem să vindem între 500 de milioane și un miliard de lei. Avem nevoie de timp ca aceste bunuri să ajungă la treia și a patra licitație și atunci cu siguranță se vor vinde. Undeva în 21 de zile vor intra primele locomotive cu 50% reducere, la a trei licitație. La a patra se va reduce cu încă 25%, adică se poate minim 25% din prețul de pornire a primei licitații”, a explicat responsabilul platformei ANAF.

„Paradoxul” licitațiilor din prima jumătate de an

Pe platforma online de licitații, lansată de ANAF la sfârșitul lunii martie, s-au vândut deja aproape 1.400 de bunuri.

„Avem realizări destul de bune și, de aici încolo, practic, platforma începe să vândă bine. Avem 1385 de bunuri valorificate până astăzi, când împlinim șase luni de la lansare și cinci luni de la prima licitație. Am depășit 80 de milioane de lei încasări și cel mai important lucru este că avem 14% în plus față de prețul de pornire a licitațiilor”, a precizat responsabilul platformei ANAF.

Cel mai bine vândute articole au fost terenurile, care au avut și prețurile cele mai bune, urmate de autoturisme, categoria locuințe – garsoniere, apartament, case de locuit.

„Au fost vândute multe ceasuri de lux, vreo 160 au fost vândute, 160 de poșete de lux și aici a fost un paradox, că n-au fost vândute nici în prima, nici în a doua licitație, chiar nici în a treia, iar în a patra licitație a fost bătaie pe ele și s-au vândut mai mult decât prețul din prima licitație, o parte din ele. Deci am încasat niște bani foarte buni din această valorificare”, a dezvăluit Mironel Panțuroiu.