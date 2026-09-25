Numărul brokerilor a crescut cu o treime în ultimul an, în timp ce totalul lucrătorilor și sucursalelor din sistemul bancar scade. Datele din registrele ANPC și BNR

Numărul intermediarilor de credite din registrele ANPC a crescut de la 1.492 în septembrie 2025 la 2.005 în septembrie 2026 (+34,4%), arată o analiză Bayer Credit pe baza datelor din aceste registre.

În același timp, în sectorul bancar, într-un interval comparabil, erau în iunie 2026 cu 3.791 de angajați și cu 117 unități teritoriale mai puțin decât în iunie 2025. În aceeași perioadă, creditul neguvernamental a crescut cu 8,4%, arată date BNR citate în analiză.

„Volumul de creditare crește, dar numărul celor care îl împart crește de aproape patru ori mai repede. În ultimul an, numărul oamenilor din rețelele de brokeraj a crescut cu aproape o treime, iar soldul creditelor din economie, cu 8,4%. Felia medie a fiecăruia se subțiază, iar asta va pune presiune pe venitul și pe productivitatea fiecărui reprezentant desemnat. De acum încolo, în brokeraj nu va mai conta cât de mulți suntem, ci cât de bine lucrează fiecare dintre noi”, a declarat Dragoș Nichifor, fondatorul Bayer Credit.

Analiza vizează persoanele responsabile cu activitatea de intermediere, nu doar oamenii care lucrează efectiv dosare de credit și nici nu include volumul sau evoluție creditelor intermediate, cifrele fiind valabile pentru perioada 28 septembrie 2025 și 16 septembrie 2026.

La fiecare ieșire, peste patru intrări

Potrivit analizei citate, intermediarii înregistrați ca persoane fizice autorizate au trecut de la 340 la 620 (+82,4%), iar firmele de la 1.152 la 1.385 (+20,2%). PFA urile reprezintă acum trei din zece intermediari, față de mai puțin de un sfert acum un an.

Nouă din zece intermediari (1.821 din 2.005) lucrează ca reprezentanți desemnați, în numele și sub responsabilitatea unui alt broker. Numărul lor a crescut cu 37,2%, de la 1.327 la 1.821, iar numărul persoanelor din aceste structuri a urcat de la 1.478 la 1.963 (485 de persoane în plus, +32,8%).

Piața este în mișcare, arată comparația nume cu nume: într-un an au intrat 649 de reprezentanți desemnați noi și au ieșit 155: 804 mișcări, aproape jumătate din câți sunt astăzi în rețele. Nu toți cei care au ieșit au plecat cu adevărat. Cel puțin 19 sunt aceleași persoane, reapărute sub o altă formă: un SRL devenit PFA sau același om care a pornit o firmă nouă.

Mutările între rețele sunt rare: 95,6% dintre firmele prezente în ambii ani lucrau în 2026 pentru același broker, iar doar 51 și-au schimbat rețeaua.

Concentrarea pieței a rămas aproape identică: cei 13 brokeri care intermediază credite ipotecare sau imobiliare și au avut în 2025 o cifră de afaceri de peste un milion de euro au 78,3% dintre reprezentanții desemnați, față de 78,1% acum un an. Evoluțiile lor individuale merg de la −12,8% la +70,5%.

Faptul că proporțiile se păstrează nu înseamnă că fiecare rețea a crescut la fel. Între brokerii mari, evoluțiile individuale merg până la +70,5%. Stabilitatea e la nivel agregat, nu individual, unde au fost creșteri variate, de la 2,9% la 70,5%, și chiar o scădere de 12,8%, potrivit analizei citate.

Bayer Credit este broker de credite ipotecare, activ din 2007, înregistrat în registrul intermediarilor de credite al ANPC și membru fondator al Asociației Române a Brokerilor de Credite (ARBC).