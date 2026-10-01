Rusia lovește din nou piața motorinei. Ce se întâmplă cu prețurile în Europa

Moscova a decis să mențină restricțiile care urmau să expire la finalul lunii septembrie. Potrivit Reuters, măsura este justificată de autoritățile ruse prin necesitatea de a menține stabilitatea pieței interne de a evita apariția unor noi probleme de aprovizionare.

Rusia reduce din nou oferta de motorină

Rusia este, în mod obișnuit, al doilea mare exportator mondial de motorină, după Statele Unite. În această vară, Moscova își redusese deja exporturile înainte de introducerea interdicției. Restricțiile au fost introduse în contextul atacurilor ucrainene cu drone asupra rafinăriilor rusești. Acestea au afectat producția și au contribuit la apariția unor probleme pe piața internă a combustibililor.

În august, Rusia prelungise interdicția până la sfârșitul lunii septembrie. Unele livrări către foste republici sovietice și Mongolia au rămas însă posibile în baza unor acorduri interguvernamentale. Noua prelungire înseamnă că o parte importantă din oferta rusească va continua să lipsească de pe piețele internaționale și în luna octombrie.

Motorina se scumpește în Europa

Decizia Moscovei vine într-un moment în care piața europeană este deja tensionată. Prețurile fizice ale motorinei în Europa au ajuns în septembrie aproape de niveluri record. S&P Global a raportat că prețul motorinei cu conținut redus de sulf pentru nord-vestul Europei a atins 1.642,25 dolari pe tonă la 15 septembrie, cel mai ridicat nivel de la începutul seriei de date.

Problemele de aprovizionare din Orientul Mijlociu au amplificat presiunea. Exporturile de motorină din regiune către Europa au coborât în septembrie la o medie de aproximativ 110.000 de barili pe zi, cel mai redus nivel din 2020.

În același timp, Marea Britanie a înregistrat noi recorduri la pompă. Prețul mediu al motorinei se apropia la sfârșitul lunii septembrie de 2 lire sterline pe litru. În România, motorina era cotată la aproximativ 2,07 euro pe litru la 30 septembrie, potrivit datelor agregate din prețurile stațiilor. Prelungirea interdicției ruse nu înseamnă automat o nouă scumpire la pompă în fiecare țară europeană. Efectul depinde de evoluția livrărilor din alte regiuni, de prețul petrolului și de capacitatea rafinăriilor europene de a acoperi deficitul.