Prima pagină » Economic » Rusia lovește din nou piața motorinei. Ce se întâmplă cu prețurile în Europa

Rusia lovește din nou piața motorinei. Ce se întâmplă cu prețurile în Europa

Rusia prelungește până la sfârșitul lunii octombrie interdicția exporturilor de motorină pentru producătorii locali. Decizia pune o nouă presiune pe o piață europeană deja afectată de probleme de aprovizionare și de prețuri ridicate.
Rusia lovește din nou piața motorinei. Ce se întâmplă cu prețurile în Europa
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
01 oct. 2026, 06:43, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Moscova a decis să mențină restricțiile care urmau să expire la finalul lunii septembrie. Potrivit Reuters, măsura este justificată de autoritățile ruse prin necesitatea de a menține stabilitatea pieței interne de a evita apariția unor noi probleme de aprovizionare.

Rusia reduce din nou oferta de motorină

Rusia este, în mod obișnuit, al doilea mare exportator mondial de motorină, după Statele Unite. În această vară, Moscova își redusese deja exporturile înainte de introducerea interdicției. Restricțiile au fost introduse în contextul atacurilor ucrainene cu drone asupra rafinăriilor rusești. Acestea au afectat producția și au contribuit la apariția unor probleme pe piața internă a combustibililor.

În august, Rusia prelungise interdicția până la sfârșitul lunii septembrie. Unele livrări către foste republici sovietice și Mongolia au rămas însă posibile în baza unor acorduri interguvernamentale. Noua prelungire înseamnă că o parte importantă din oferta rusească va continua să lipsească de pe piețele internaționale și în luna octombrie.

 

În România, motorina era cotată la aproximativ 2,07 euro pe litru la 30 septembrie. Imagine ilustrativă. Foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO.

Motorina se scumpește în Europa

Decizia Moscovei vine într-un moment în care piața europeană este deja tensionată. Prețurile fizice ale motorinei în Europa au ajuns în septembrie aproape de niveluri record. S&P Global a raportat că prețul motorinei cu conținut redus de sulf pentru nord-vestul Europei a atins 1.642,25 dolari pe tonă la 15 septembrie, cel mai ridicat nivel de la începutul seriei de date.

Problemele de aprovizionare din Orientul Mijlociu au amplificat presiunea. Exporturile de motorină din regiune către Europa au coborât în septembrie la o medie de aproximativ 110.000 de barili pe zi, cel mai redus nivel din 2020.

În același timp, Marea Britanie a înregistrat noi recorduri la pompă. Prețul mediu al motorinei se apropia la sfârșitul lunii septembrie de 2 lire sterline pe litru. În România, motorina era cotată la aproximativ 2,07 euro pe litru la 30 septembrie, potrivit datelor agregate din prețurile stațiilor. Prelungirea interdicției ruse nu înseamnă automat o nouă scumpire la pompă în fiecare țară europeană. Efectul depinde de evoluția livrărilor din alte regiuni, de prețul petrolului și de capacitatea rafinăriilor europene de a acoperi deficitul.

Recomandarea video

Record în Justiție: un judecător din Teleorman se gândește de 5 ani ce sentință să dea într-un banal caz de înșelăciune / A amânat verdictul de peste 180 de ori
G4Media
Diagnostic teribil: „Românii s-au înrăit de tot! Pe vremea lui Ceașcă, erau oameni extraordinari, paroliști, sufletiști! Dar știți ce văd acum?”
GSP.ro
SURSE | Vicepreședintele USR Dâmbovița Alexandru Munteanu a fost reținut de DIICOT în dosarul încălcării embargoului impus Belarusului de către UE
Gandul
Ce avere are Ciprian Șerban, deputatul cu care s-a căsătorit Cristina Dorobanțu. Cei doi urmează să devină părinți!
Cancan
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
De ce mulți români pun folie cu bule pe geamuri când vine frigul. Poate ajuta la păstrarea căldurii?
CSID
Ultima zi în care posesorii de mașini vechi pot cumpăra rovinieta mai ieftin. De mâine, taxa de drum se scumpește
Promotor