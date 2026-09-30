Nicușor Dan închide ușa AUR și anticipatelor: „Nu ne jucăm cu țara”. Luni desemnează un nou premier. Ce spune despre ratingul României

Declarațiile au fost făcute după ce Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a obținut voturile necesare pentru învestire în Parlament. Cabinetul avea nevoie de minimum 233 de voturi „pentru”, dar a primit 182.

Nicușor Dan: AUR nu îndeplinește condițiile pentru a intra la guvernare

Întrebat dacă va condiționa următoarea desemnare de neparticiparea AUR la guvernare, Nicușor Dan a răspuns afirmativ.

Președintele a explicat că mandatul pe care consideră că l-a primit de la alegători presupune păstrarea direcției pro-occidentale a României și asigurarea stabilității financiare.

„Nu din vreo lipsă de respect față de simpatizanții AUR, ci pentru că am un mandat pe care cetățenii mi l-au dat (…) și mandatul ăsta spune păstrarea direcției pro-occidentale și o traiectorie financiară fără turbulențe”, a declarat Nicușor Dan.

El a susținut că AUR „nu îndeplinește aceste condiții” și că participarea formațiunii la guvernare ar afecta relația României cu partenerii săi, inclusiv în domeniul securității și în raport cu Uniunea Europeană.

Luni va desemna un nou premier

Nicușor Dan a evitat să spună dacă viitorul candidat la funcția de premier ar putea veni din PSD sau din alt partid.

Șeful statului a afirmat că, după aproape cinci luni de discuții politice, are „multe nume” în vedere, dar că nu ar fi constituțional să anunțe o opțiune înaintea unei noi runde de consultări cu partidele.

„După ce o să am discuții oficiale cu toate partidele, poate și discuții informale în zilele astea până luni, o să-mi formez o idee (…) Singurul lucru cert este că luni după-amiază voi nominaliza pe cineva”, a spus președintele.

Administrația Prezidențială anunțase anterior că partidele vor fi convocate luni la Palatul Cotroceni pentru consultări, iar în aceeași după-amiază va fi făcută noua nominalizare pentru funcția de prim-ministru.

Nicușor Dan respinge anticipatele: „Nu ne jucăm cu țara”

Președintele s-a pronunțat din nou împotriva organizării alegerilor parlamentare anticipate, după ce această variantă a fost cerută în spațiul public în urma noului eșec al formării unui guvern.

Nicușor Dan a spus că, „teoretic”, anticipatele pot părea o soluție firească atunci când partidele nu reușesc să formeze o majoritate, însă a susținut că efectele practice ar fi problematice în actualul context bugetar.

El a invocat în primul rând faptul că un guvern interimar nu poate face rectificare bugetară și că procedurile pentru organizarea anticipatelor ar putea menține România în această situație timp de mai multe luni.

„Alegeri anticipate înseamnă cinci luni în care noi nu putem face rectificare”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan a spus, de asemenea, că a primit din partea investitorilor, băncilor și fondurilor care finanțează România mesajul că nu este momentul pentru alegeri anticipate.

„Nu ne jucăm cu soarta acestei țări ca să vedem ce iese dintr-o alegere”, a afirmat președintele.

În opinia sa, după organizarea scrutinului, România ar putea ajunge în februarie într-o situație politică apropiată de cea actuală, în care aceleași partide ar trebui să negocieze din nou formarea unei majorități.

„Sunt oameni cu copii, cu rate, nu putem să ne jucăm cu viețile lor pur și simplu”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului exprimase aceeași poziție și cu o zi înainte, afirmând că anticipatele ar prelungi instabilitatea și neîncrederea cetățenilor și a piețelor financiare.

„Între interesul național și interesul de partid s-a văzut interesul de partid”

Nicușor Dan a criticat și modul în care partidele au gestionat criza politică din ultimele luni.

„O atitudine responsabilă ar fi fost să avem un guvern imediat după moțiunea de cenzură sau o bună înțelegere înainte de moțiunea de cenzură, să nu ajungem la moțiunea de cenzură”, a declarat președintele.

„Între interesul național și interesul de partid, de multe ori s-a văzut interesul de partid”, a adăugat acesta.

Ce spune despre ratingul României

Întrebat despre apropiata evaluare a ratingului de țară, Nicușor Dan a refuzat să anticipeze o decizie a agenției de rating, dar a afirmat că indicatorii financiari ai României sunt mai buni decât în urmă cu șase luni sau un an.

Președintele a susținut că există consens între partidele pe care le-a descris drept pro-occidentale în privința menținerii traiectoriei financiare și că liderii politici sunt de acord ca viitorul ministru al Finanțelor să fie „un profesionist în domeniu”.

Raportul privind alegerile prezidențiale anulate, amânat de criza politică

Nicușor Dan a fost întrebat și despre raportul pe care l-a promis privind alegerile prezidențiale anulate.

Președintele a reiterat că documentul va fi prezentat, dar a susținut că actuala criză politică a întârziat mai multe proiecte ale Administrației Prezidențiale.

„Evident că l-am promis și, dacă l-am promis, o să-l avem”, a spus Nicușor Dan, precizând că înainte de izbucnirea crizei politice subiectul se afla „în primele trei lucruri” de care se ocupa.

Vizita oficială în Cehia

Declarațiile au fost făcute la finalul vizitei oficiale a președintelui în Republica Cehă. Nicușor Dan s-a întâlnit cu președintele Petr Pavel, premierul Andrej Babiš și reprezentanți ai Parlamentului ceh.

Discuțiile au vizat relațiile economice dintre cele două țări, cooperarea în cadrul Uniunii Europene și NATO, securitatea europeană și extinderea UE, inclusiv perspectiva Republicii Moldova.

Președintele a remarcat și relațiile istorice dintre România și Cehia, inclusiv contribuția militarilor români la eliberarea Cehoslovaciei în cel de-Al Doilea Război Mondial.