Nicușor Dan, apel către românii din diaspora: „Testați România”. Președintele vorbește despre progresele țării

„Mediul privat este motorul economiei”

Președintele a spus că România are nevoie de o colaborare mai eficientă între administrația publică și mediul privat, arătând că antreprenoriatul reprezintă o resursă importantă pentru dezvoltarea economiei.

„Cum facem ca relația între privat și public să fie mai bună? Pentru că mediul privat este motorul economiei, antreprenoriatul este motorul motorului, numai că, din păcate, nu am avut cea mai fericită colaborare, sinergie pentru a potența acest potențial pe care îl avem”, a declarat Nicușor Dan la Gala RePatriot „Top 100 Români de Pretutindeni”, ediția a IX-a, organizată la Palatul Cotroceni.

Șeful statului a menționat că există deja unele schimbări, inclusiv orientarea schemelor de ajutor de stat către deficitul comercial, însă consideră că sunt necesare mai multe măsuri.

„Sunt multe, multe de făcut și am spus în urmă cu un an, într-un format similar, și a fost o mică emoție când am spus asta, atâta timp cât administrația funcționează încă în rutină și nu e în stare să facă ea cadrul care să vă dinamizeze activitatea, veniți cu proiecte de legi”, a spus președintele.

Nicușor Dan a afirmat că mediul privat și asociațiile profesionale pot contribui cu expertiză acolo unde administrația nu are încă suficientă capacitate pentru a construi cadre normative și proceduri.

„În colaborarea asta e nevoie de inițiativa, acolo unde, din păcate, încă statul nu are capacitatea administrativă să formalizeze cadre normative, proceduri. Dacă în asociațiile profesionale există expertiza, noi suntem bucuroși și se vede că nimeni nu va lua Parlamentului autoritatea de legiferare, nimeni nu va lua Guvernului autoritatea executivă”, a declarat acesta.

„De ce aș veni acasă?”

Un alt subiect abordat de președinte a fost revenirea românilor din diaspora. Nicușor Dan a spus că întrebarea pe care o întâlnește frecvent este de ce s-ar întoarce în România cineva care și-a construit viața în străinătate.

„A doua întrebare este, tot timpul când discutăm despre diaspora, întrebarea fundamentală este, de ce aș veni acasă?”, a spus președintele.

Dan a precizat că decizia de a reveni trebuie să aparțină fiecărei persoane, dar i-a îndemnat pe românii din străinătate să vadă direct schimbările produse în România.

„Îndemnul meu pentru cei din diaspora este să testați România. Să testați sistemul medical din România, pentru că toate neajunsurile, cu toate disfuncționalitățile, România a progresat în 20 de ani”, a afirmat președintele.

Președintele a dat ca exemple temerile legate de sistemul sanitar și educație pe care le-a întâlnit în discuțiile cu românii din diaspora.

„Am auzit opinii de genul: aș veni la pensie acasă, dar mi-e frică de sistemul sanitar. M-aș întoarce, dar nu știu ce școală vor face copiii mei”, a spus el.

„Avem școli bune și avem și școli foarte slabe”

Șeful statului a afirmat că România are în prezent atât unități de învățământ performante, cât și școli cu probleme, iar situația trebuie evaluată realist.

„Avem școli bune și avem și școli foarte slabe, atât la nivel preuniversitar, cât și la nivel universitar. Totul este să avem reprezentarea reală a locului în care suntem România azi”, a declarat Nicușor Dan.

În privința sistemului medical, acesta a subliniat schimbările produse în ultimii 20 de ani și a menționat medicii formați în România și în străinătate.

„Echipamentele medicale din România nu mai sunt cele de acum 20 de ani. Avem medici care s-au format în străinătate. Unii au rămas, alții s-au întors”, a spus președintele.

În încheiere, Nicușor Dan i-a felicitat, „în avans”, pe cei care vor fi premiați. Președintele a dat asigurări legate de „deschiderea noastră în parteneriatul între autoritățile publice și mediul privat, mediul academic, diaspora în general. Sper că împreună, învățând unii de la alții și lucrând împreună, să facem mai bine țările stea și nouă tuturor”.