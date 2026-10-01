Mihai Coteț, vicepreședintele Senatului, mesaj către românii din diaspora: „Nimeni nu pleacă de bine” | „România are nevoie de voi”

Vicepreședintele Senatului, Mihai Coteț, a transmis, joi, un mesaj adresat românilor din diaspora, în deschiderea celei de-a XI-a ediții a Repatriot, eveniment care are loc în perioada 1-4 octombrie 2026.

Coteț a vorbit despre nevoia de a reconstrui încrederea dintre stat și românii plecați în străinătate și despre folosirea experienței, expertizei și relațiilor acestora pentru dezvoltarea României.

Acesta și-a început discursul printr-o precizare legată de parcursul său profesional: „Înainte de a fi politician și vicepreședinte al Senatului, eu sunt antreprenor”.

„Am peste 20 de ani petrecuți în mediul privat”

El a spus că are „peste 20 de ani petrecuți în mediul privat” și că a participat pentru prima dată la Repatriot în urmă cu zece ani, tot din postura de antreprenor.

„Am venit prima dată la Repatriot, tot ca antreprenor, din dorința de a construi punți reale între românii de pretutindeni și țară”, a afirmat vicepreședintele Senatului.

Coteț a evitat să promită schimbări rapide și a recunoscut dificultățile cu care se confruntă România.

„Nu pot să stau azi în fața dumneavoastră și să vă spun că de mâine în România totul va fi bine. Nu ar fi corect”, a spus acesta.

Un simplu „vă mulțumim” nu este suficient

În schimb, el a susținut că autoritățile trebuie să recunoască problemele și să lucreze la rezolvarea lor.

„Ca reprezentant al cetățenilor și al statului român pot să vă spun altceva. Știm unde am greșit și știm că avem enorm de mult de muncă pentru a repara”, a declarat Coteț.

„Mulți dintre dumneavoastră ați plecat pentru că România nu v-a oferit oportunitățile pe care le meritați”

O parte importantă a discursului a fost dedicată motivelor care i-au determinat pe români să plece din țară.

Coteț a spus că un simplu „vă mulțumim că ne faceți mândri în străinătate” nu este suficient.

„Nimeni nu-și împachetează viața într-o valiză de bine”

„Adevărul este că mulți dintre dumneavoastră ați plecat pentru că România nu v-a oferit la momentul potrivit oportunitățile pe care le meritați”, a afirmat vicepreședintele Senatului.

El a vorbit și despre sacrificiile din spatele poveștilor de succes ale românilor din străinătate.

„Nimeni nu-și împachetează viața într-o valiză de bine. În spatele fiecărei povești de succes sunt ani de muncă, sacrificii, dorul de casă și curajul de a lua de la capăt într-o altă țară. Și totuși, mulți dintre dumneavoastră ați reușit”, a spus Coteț.

În opinia sa, românii plecați în străinătate reprezintă o resursă importantă pentru România, prin experiența profesională și rețelele pe care le-au construit în alte țări.

„România are nevoie de voi. Acum, poate mai mult ca niciodată. Are nevoie de experiența voastră. Are nevoie de expertiza voastră. Are nevoie de relațiile pe care le-ați construit, de standardele pe care le-ați învățat și cel mai mult are nevoie de puterea voastră de a răzbi”, a transmis vicepreședintele Senatului.

„Nu doar cum îi aducem pe români acasă, ci cum aducem acasă experiența lor”

Coteț a propus și o schimbare de perspectivă asupra relației României cu diaspora. În locul unei discuții centrate exclusiv pe întoarcerea românilor în țară, el consideră că România trebuie să găsească modalități prin care experiența acestora să contribuie la dezvoltarea economică a țării.

„Cred că trebuie să schimbăm și întrebarea, nu doar cum îi aducem pe români acasă, ci cum aducem acasă experiența românilor din întreaga lume”, a declarat el.

Potrivit lui Coteț, legătura cu România poate lua mai multe forme, de la investiții și parteneriate până la transfer de tehnologie și know-how.

„Poți aduce un standard mai bun”

„Poți investi aici, poți aduce un partener, poți deschide o piață, poți aduce tehnologie, know-how și pur și simplu poți aduce un standard mai bun”, a spus acesta.

Vicepreședintele Senatului a dat ca exemplu proiectele derulate în Argeș prin Argeș Invest, despre care a spus că au urmărit să aducă la aceeași masă „antreprenori, investitori, diplomați și administrații”.

Coteț susține votul electronic pentru românii din diaspora

Discursul a abordat și relația civică dintre România și cetățenii săi aflați în străinătate. Coteț a susținut necesitatea introducerii votului electronic, cu condiția ca acesta să fie sigur și accesibil.

„Eu cred că România trebuie să facă pasul către votul electronic, sigur și accesibil, astfel încât fiecare cetățean român să-și poată exercita cât mai simplu dreptul la vot oriunde stă în lume”, a declarat vicepreședintele Senatului.

El a susținut că România trebuie privită dincolo de granițele sale teritoriale.

„România nu se termină la graniță. România este a celor care au rămas, este a celor care au plecat, este a celor care s-au întors și a celor care, oriunde au trăit, continuă să construiască pentru țara lor”.

„Încrederea”

În finalul discursului, acesta a pus accent pe nevoia de recâștigare a încrederii dintre românii din țară, diaspora și instituțiile statului.

„Datoria noastră, a celor care reprezentăm statul român, este să reconstruim ceva fără de care toate acestea rămân doar vorbe. Încrederea”, a afirmat Coteț.

El a făcut apel și la trecerea de la întâlniri și discuții la proiecte concrete: „Vă propun în aceste zile mai puține schimburi de cărți de vizită și să începem mai multe proiecte”.

„Pentru că valoarea României stă în oamenii ei. România nu este doar locul în care trăim. Este ceea ce construim împreună, oriunde am trăit”, a încheiat Mihai Coteț, cu mesajul: „Dragi români de pretutindeni, credem în România. Cu toate pânzele sus.”